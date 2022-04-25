Анатолий Анатолич объяснил, почему молчание Тодоренко хуже, чем "визги Баскова"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич подробно объяснил, что не так с Региной Тодоренко. Он подчеркнул, что молчание – это поощрение.

Телеведущий Анатолий Анатолич не смог обойти вниманием Регина Тодоренко. Певица и ведущая с украинским паспортом продолжает отмалчиваться о войне, живя в России.

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Анатолий Анатолич о молчании Регины

Муж рассказал, что еще 25 февраля писал Тодоренко, однако не получил ответа. Он проанализировал и ее сообщения в инстаграмме, ведь с помощью своей большой аудитории Регина могла бы помогать украинцам или поддержать их.

На странице Регины нет призывов остановить кровопролитие. Дайте зеленый коридор Мариуполя. Нет призывов закрыть небо,

– отметил Анатолич.

Телеведущий объяснил, что у Регины Тодоренко ответственность перед своей аудиторией, ведь популярность – не только заработок на сообщениях в инстаграмме.

"Популярность – это не только пять тысяч долларов за пост в инстаграмме. Популярность – это еще и огромная ответственность. Ответственность показывать и рассказывать правду, когда с экранов ТВ льется пропаганда. Популярность – ответственность вести за собой людей и говорить им правду, объяснять, что на самом деле происходит. Скрывать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство", – добавил он.

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Почему молчание – зло

Анатолий Анатолич отметил, что молчание украинки Регины Тодоренко значительно хуже, чем "визги Баскова или Канделаки".

Тебя за это и полюбили, что ты такая, понятная, честная… У Регины родители в Одессе, много друзей в Киеве. В инстаграмме она подписана на Владимира Зеленского, Антона Птушкина, Светлану Лободу. На тех, кто каждый день говорит о войне. Молчание – это поощрение. Как ты будешь смотреть в глаза своим детям?

– заметил Анатолич.

"Твои подписчики из Сызрани, Самары видят, что в Украине началась война… Они думают, слушайте, я же подписана на Регину, а она украинка, у нее родители в Одессе и она точно не молчала бы. В Буче геноцид, убили первую любовь… Никогда бы она не промолчала. А оказалось, молчит. Значит, украинцы преувеличивают", – объяснил он.

В конце Анатолий Анатолич вспомнил, что у Регины украинский паспорт, а это – ответственность и гордость. Но теперь, очевидно, он не нужен Тодоренко.

Думаю, ты должен вернуть его в Украину. Понимаю, сама ты сюда не поедешь – очень опасно, но ты можешь положить его в нагрудный карман одному из оккупантов, которые прут на нашу землю. Не факт, что он доедет до нас целым, но попробовать можешь,

– сказал ведущий.