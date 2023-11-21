Анатолий Анатолич ответил, чувствует ли вину из-за того, что не пошел воевать
Источник:"Неймовірна правда про зірок"
Ведущий Анатолий Анатолич во время войны проводит благотворительные мероприятия, рассказывает об изменниках. Он признался, что всегда испытывает вину из-за того, что не на фронте.
Телеведущий Анатолий Анатолич является многодетным отцом – воспитывает двух дочерей и сына. Потому имеет право не идти на военную службу.
К слову Анатолий Анатолич общался на русском языке на западе в США: как он объяснил свой поступок
Анатолий Анатолич чувствует вину из-за того, что не на фронте
Хотя у шоумена есть законные основания не мобилизовываться, он все равно чувствует вину.
Всегда есть такое чувство вины. Не считая того это чувство провоцирует донатить, что-то делать и в итоге иметь итог,
– поделился Анатолий Анатолич.
В большом перечне дел ведущему трудно признать усталость. Да и он не позволяет себе этого делать, ведь настоящую усталость ощущают защитники на фронте.
"Потом буду разбираться с точки зрения психологии. Даже не устал, а немного проблемы с головой, к сожалению, как и у всех", – заметил Анатолич.
Анатолий Анатолич / Фото с инстаграма шоумена
Как шоумен относится к мужчинам, которые за границей
- Анатолий Анатолий резко высказывался по отношению к мужчинам, которые находятся за границей и позволяют себе критику власти или военных. По мнению ведущего, сейчас им лучше сосредоточиться на помощи стране, чем рассказывать свои мысли на ту или иную тему.
- Также Анатолич обращался к украинцам, выехавшим за границу и все еще общаются на русском языке. Шоумен объяснил, что столкнулся с проблемой в Варшаве – почти невозможно определить, кто из русскоязычных людей украинцы, а кто – граждане страны-террориста.