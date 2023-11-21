Анатолий Анатолич ответил, чувствует ли вину из-за того, что не пошел воевать

Ведущий Анатолий Анатолич во время войны проводит благотворительные мероприятия, рассказывает об изменниках. Он признался, что всегда испытывает вину из-за того, что не на фронте.

Телеведущий Анатолий Анатолич является многодетным отцом – воспитывает двух дочерей и сына. Потому имеет право не идти на военную службу.

К слову Анатолий Анатолич общался на русском языке на западе в США: как он объяснил свой поступок

Анатолий Анатолич чувствует вину из-за того, что не на фронте

Хотя у шоумена есть законные основания не мобилизовываться, он все равно чувствует вину.

Всегда есть такое чувство вины. Не считая того это чувство провоцирует донатить, что-то делать и в итоге иметь итог,

– поделился Анатолий Анатолич.

В большом перечне дел ведущему трудно признать усталость. Да и он не позволяет себе этого делать, ведь настоящую усталость ощущают защитники на фронте.

"Потом буду разбираться с точки зрения психологии. Даже не устал, а немного проблемы с головой, к сожалению, как и у всех", – заметил Анатолич.



Анатолий Анатолич / Фото с инстаграма шоумена

Как шоумен относится к мужчинам, которые за границей