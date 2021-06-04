Анастасия Приходько во время третьей беременности составила завещание

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно в третий раз стала мамой, призналась, что во время беременности составила завещание. Артистка рассказала, что боялась оставить двоих детей без матери, ведь третьим малышом забеременела в 33 года.

Анастасия Приходько рассказала, что третьи роды, как и первые, были очень тяжелыми. На протяжении всей беременности женщина постоянно волновалась за себя и за малыша.

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Анастасия Приходько составила завещание

Артистка вспомнила, как на 5-ом месяце беременности плакала, закрывшись в ванной: "В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: "Если я умру, вы знаете, что делать". А в голове постоянно были мысли: "Мне 33, у меня третьи роды, а вдруг у меня не получится, а вдруг что-то пойдет не так, а если у меня не хватит сил, я оставлю двух своих детей без мамы". Было очень страшно".

Анастасия призналась, что этот страх преследовал ее с того момента, когда она узнала о беременности. Волнение вызвала и ситуация с коронавирусом, от которого умирают тысячи людей. И это был как раз тот период, когда Приходько восстанавливалась от истории с политической карьерой. Творчество было на паузе, а с малышом на руках все трудно делать. Страх усиливался, исполнительница перестала видеться с людьми и скрывала свое состояние от всех.

"В тот день, закрывшись от старших детей, я плакала и молила Бога, чтобы он уберег нас и сохранил нашу семью здоровой. И именно в тот момент я услышала желанные первые толчки малыша. Мне показалось это настоящим провидением. Нет, мой страх никуда не делся до родов", – поделилась Анастасия.

Роды были тяжелыми. Равно как и самые первые. Мне было очень больно и страшно, я плакала, ссорилась. Но теперь у меня есть мой сын Лука! В жизни мне его очень не хватало! Я вообще не представляю, как мы раньше жили без него,

– подчеркнула Приходько.

Звездная мамочка добавила, что решила поделиться этими глубокими переживаниями, потому что беременность бывает разной. Часто она именно такая, как была у нее: с переживаниями, страхами, кризисами. И это нормально. И женщины преодолевают это, когда берут на руки своего малыша, который стоит всего того, через что проходят женщины на пути к материнству.