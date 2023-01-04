Такая здесь политика, – Приходько вернулась в инстаграм после блокировок на более полугода

Украинская певица Анастасия Приходько вернулась в соцсети после того, как ей несколько раз ограничивали доступ к странице. Она поделилась, что теперь не будет такой резкой.

Фейсбук и инстаграм, принадлежащие компании Meta, не раз блокировали страницы украинцев из-за информации о войне. Анастасия Приходько вернула свой аккаунт только недавно.

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Анастасия Приходько вернулась в инстаграм

Дорогие мои друзья! Не имела возможности поздравить вас с Новым 2023 годом и Рождеством Христовым. Потому что два раза в год была в бане то полгода, то три месяца из-за атаки из сумасшедшей страны. Политика инстаграм очень интересна, и даже уже реагирует прямо на свинью, думая, что я оскорбляю соседей.

– поделилась Анастасия Приходько.

Звезда поделилась, что вынуждена была перейти в фейсбук, хотя и там находится в блокировке. Поэтому исполнительница решила, что больше не будет слишком резкой, потому что хочет сохранить аудиторию.

"Здесь я буду давать более семейный контент, работу, и всякую **йню, птички, деревья, озера. Потому что такая здесь политика! Главное, чтобы не терять вас, я буду более сдержанной, но я найду способ, чтобы вы понимали меня намеками. Я благодарю всех, кто рядом, кто у меня есть, и кто меня поддерживает. Все мы пройдем и обязательно победа будет за нами!".



Анастасия Приходько / Фото из инстаграма звезды

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