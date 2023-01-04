Такая здесь политика, – Приходько вернулась в инстаграм после блокировок на более полугода
Источник:Анастасия Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько вернулась в соцсети после того, как ей несколько раз ограничивали доступ к странице. Она поделилась, что теперь не будет такой резкой.
Фейсбук и инстаграм, принадлежащие компании Meta, не раз блокировали страницы украинцев из-за информации о войне. Анастасия Приходько вернула свой аккаунт только недавно.
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Анастасия Приходько вернулась в инстаграм
Дорогие мои друзья! Не имела возможности поздравить вас с Новым 2023 годом и Рождеством Христовым. Потому что два раза в год была в бане то полгода, то три месяца из-за атаки из сумасшедшей страны. Политика инстаграм очень интересна, и даже уже реагирует прямо на свинью, думая, что я оскорбляю соседей.
– поделилась Анастасия Приходько.
Звезда поделилась, что вынуждена была перейти в фейсбук, хотя и там находится в блокировке. Поэтому исполнительница решила, что больше не будет слишком резкой, потому что хочет сохранить аудиторию.
"Здесь я буду давать более семейный контент, работу, и всякую **йню, птички, деревья, озера. Потому что такая здесь политика! Главное, чтобы не терять вас, я буду более сдержанной, но я найду способ, чтобы вы понимали меня намеками. Я благодарю всех, кто рядом, кто у меня есть, и кто меня поддерживает. Все мы пройдем и обязательно победа будет за нами!".
Анастасия Приходько / Фото из инстаграма звезды
Другие случаи блокировок звезд
- Оли Поляковой удаляли страницу дважды – в начале войны и в конце октября. По этому поводу она даже обращалась к Михаилу Федорову.
- Страницы теряли также Тина Кароль и актриса Наталья Денисенко. Последняя очень расстроилась по этому поводу, ведь ей сообщили, что это было проплачено. Из-за потери инстаграма артистка потеряла возможность зарабатывать.
- Не так давно на инстаграм жаловалась и Маша Ефросинина. Ее аккаунт исчез на четыре дня из-за языка вражды. Но в это время звезда решила провести с семьей.