Анастасия Приходько удивила архивными фото с необычным цветом волос

Известная певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками своими фото. Она опубликовала архивные кадры, на которых позирует с необычным цветом волос.

Украинская певица Анастасия Приходько часто делится с поклонниками архивными фото. На этот раз она вспомнила непростой период в своей жизни.

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Необычные фото Анастасии Приходько

В 2019 году знаменитость сменила имидж и покрасилась. Поэтому вместо привычного темного цвета волос у Анастасии был платиновый блонд. Исполнительница поделилась фотографией, на которой позирует на фоне флага в вишневом жакете. Волосы она заплела в 2 колоска.



Архивные фото Анастасии Приходько / Фото из инстаграма звезды

На другом фото певица позирует за столом за чтением документов. Приходько рассказала, что не любит вспоминать тот период, ведь он связан с ее политической деятельностью. В то же время именно тогда звезда избавилась от вредной привычки – бросила курить.

"В один из самых психологически сложных периодов в моей жизни – во время политической деятельности. По моему глубокому убеждению – политик должен подавать пример. Я старалась держать планку и быть достойной. Да, это был период, который мне хотелось бы забыть как страшный сон, потому что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей. Этой темы здесь никогда больше не будет", – заявила Анастасия Приходько.



Архивные фото Анастасии Приходько / Фото из инстаграма звезды

Что известно о политической деятельности Анастасии Приходько

Певица объявила о завершении музыкальной карьеры в октябре 2018 года. Тогда артистка презентовала песню "Саме той" и заявила, что устала от постоянной критики. Она добавила, что не хочет подстраиваться под какой-то формат, но, возможно, вернется к музыке.

Артистка сотрудничала с партией "Батькивщина", а в 2019 году баллотировался в Верховную Раду. Анастасия Приходько не смогла занять депутатское кресло, а также отказывалась присоединяться к "Радикальной партии" несмотря на предложения.

В сентябре 2019 года исполнительница заявила, что возвращается на сцену, но так и не воплотила планы в жизнь. В апреле 2021 она сообщила, что готовит новую песню.

Текст публикации Анастасии Приходько

И никто даже подумать не мог, что курить я бросила именно по этой причине! В один из самых психологически сложных периодов в моей жизни – во время политической деятельности. По моему глубокому убеждению – политик должен подавать пример. Я старалась держать планку и быть достойной. Да, это был период, который мне хотелось бы забыть как страшный сон, потому что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей. Этой темы здесь никогда больше не будет. Но, я сказала честно.

Так что спасибо этому периоду жизни! Я стала здоровее. Ищем во всем плюсы, друзья!