Українська співачка Анастасія Приходько часто ділиться з шанувальниками архівними фото. Цього разу вона пригадала непростий період у своєму житті.

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Незвичні фото Анастасії Приходько

У 2019 році знаменитість змінила імідж та пофарбувалась. Тому замість звичного темного кольору волосся Анастасія мала платиновий блонд. Виконавиця поділилась світлиною, на якій позує на тлі прапора у вишневому жакеті. Волосся вона заплела у 2 колоски.



Архівні фото Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки

На іншому фото співачка позує за столом за читанням документів. Приходько розповіла, що не любить згадувати той період, адже він пов'язаний з її політичною діяльністю. Водночас саме тоді зірка позбулась шкідливої звички – кинула курити.

"В один із найбільш психологічно-складних періодів у моєму житті – під час політичної діяльності. На моє глибоке переконання – політик повинен подавати приклад. Я намагалася тримати планку і бути гідною. Так, це був період, який мені хотілося б забути як страшний сон, тому що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде", – заявила Анастасія Приходько.



Архівні фото Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про політичну діяльність Анастасії Приходько

Співачка оголосила про завершення музичної кар'єри у жовтні 2018 року. Тоді артистка презентувала пісню "Саме той" та заявила, що втомилась від постійної критики. Вона додала, що не хоче підлаштовуватися під якийсь формат, але, можливо, повернеться до музики.

Артистка співпрацювала з партією "Батьківщина", а у 2019 році балотувалась до Верховної Ради. Анастасія Приходько не змогла зайняти депутатське крісло, а також відмовлялась приєднуватися до "Радикальної партії" попри пропозиції.

У вересні 2019 року виконавиця заявила, що повертається на сцену, але так і не втілила плани в життя. У квітні 2021 вона повідомила, що готує нову пісню.

Текст публікації Анастасії Приходько

І ніхто навіть подумати не міг, що палити цигарки я кинула саме з цієї причини! В один із найбільш психологічно-складних періодів у моєму житті – під час політичної діяльності. На моє глибоке переконання – політик повинен подавати приклад. Я намагалася тримати планку і бути гідною. Так, це був період, який мені хотілося б забути як страшний сон, тому що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але, я сказала чесно.

Так що дякую цьому періоду життя! Я стала здоровішою. Шукаємо у всьому плюси, друзі!