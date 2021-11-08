Українська співачка Анастасія Приходько часто ділиться з шанувальниками архівними фото. Цього разу вона пригадала непростий період у своєму житті.
Дивіться також Анастасія Приходько показала чуттєве фото з чоловіком з особливої нагоди
Незвичні фото Анастасії Приходько
У 2019 році знаменитість змінила імідж та пофарбувалась. Тому замість звичного темного кольору волосся Анастасія мала платиновий блонд. Виконавиця поділилась світлиною, на якій позує на тлі прапора у вишневому жакеті. Волосся вона заплела у 2 колоски.
Архівні фото Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки
На іншому фото співачка позує за столом за читанням документів. Приходько розповіла, що не любить згадувати той період, адже він пов'язаний з її політичною діяльністю. Водночас саме тоді зірка позбулась шкідливої звички – кинула курити.
"В один із найбільш психологічно-складних періодів у моєму житті – під час політичної діяльності. На моє глибоке переконання – політик повинен подавати приклад. Я намагалася тримати планку і бути гідною. Так, це був період, який мені хотілося б забути як страшний сон, тому що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде", – заявила Анастасія Приходько.
Архівні фото Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про політичну діяльність Анастасії Приходько
- Співачка оголосила про завершення музичної кар'єри у жовтні 2018 року. Тоді артистка презентувала пісню "Саме той" та заявила, що втомилась від постійної критики. Вона додала, що не хоче підлаштовуватися під якийсь формат, але, можливо, повернеться до музики.
- Артистка співпрацювала з партією "Батьківщина", а у 2019 році балотувалась до Верховної Ради. Анастасія Приходько не змогла зайняти депутатське крісло, а також відмовлялась приєднуватися до "Радикальної партії" попри пропозиції.
- У вересні 2019 року виконавиця заявила, що повертається на сцену, але так і не втілила плани в життя. У квітні 2021 вона повідомила, що готує нову пісню.
Текст публікації Анастасії Приходько
І ніхто навіть подумати не міг, що палити цигарки я кинула саме з цієї причини! В один із найбільш психологічно-складних періодів у моєму житті – під час політичної діяльності. На моє глибоке переконання – політик повинен подавати приклад. Я намагалася тримати планку і бути гідною. Так, це був період, який мені хотілося б забути як страшний сон, тому що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але, я сказала чесно.
Так що дякую цьому періоду життя! Я стала здоровішою. Шукаємо у всьому плюси, друзі!