Могу и ударить, – Анастасия Приходько откровенно рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что не получала от продюсера Константина Меладзе условий сотрудничества, которые имели сексуальный характер. Однако поделилась, что с бывшим продюсером у нее были не очень хорошие отношения.

Приходько сотрудничала с Меладзе после победы в российском вокальном проекте "Фабрика звезд 7". Она подчеркнула, что недавние высказывания Ани Лорак возмутили ее.

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Совсем недавно Ани Лорак заявила, что в работе с Константином Меладзе были условия, имевшие сексуальный характер. Певица, которая уже долгое время живет и работает в России отметила, что это неприемлемые условия, которые предлагали всем артистам и они соглашались.

Анастасия Приходько об отношениях с Меладзе

Приходько отметила, что лично ей никто о таких условиях не рассказывал и в контракте их не было.

С Константином Меладзе у меня были не очень хорошие отношения, однако они не имели сексуального характера,

– поделилась Анастасия.

Добавим, Приходько разорвала контракт с Меладзе в 2009 году.

Также Анастасия призналась, что никогда не была жертвой сексуальных домогательств: "Посмотрите на меня. У кого повернется язык что-то мне предлагать? Я могу и ударить".

Анастасия Приходько об отношениях с Константином Меладзе: смотрите видео онлайн