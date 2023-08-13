Сидела российская челядь, – Приходько раскритиковала звезд, выступивших на фестивале Вайкуле

Анастасия Приходько подвергла критике украинских артистов, выступавших на фестивале Лаймы Вайкуле. Она считает, что среди гостей была только "русская челядь".

Украинская певица Анастасия Приходько подвергла критике звездных коллег, выступивших на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Она объяснила, почему бы не поехала на такой концерт.

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Анастасия Приходько о фестивале Лаймы Вайкуле

Исполнительница прокомментировала факт, что на фестиваль пригласили ранее выступавших в России артистов. Ведь среди гостей были россияне.

"Я бы туда в жизни не поехала. Смотри, это все артисты, выступавшие в России. Alekseev Беларусь представлял, Полякова с Киркоровым целовалась, с Басковым концерты вела. Макс Барских. Почему на этом концерте не было "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим" (певец SUROV, – 24 Канал)? Почему нет "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Почему таких артистов не пригласили? Потому что там вся эта русская челядь сидела".

Все эти пришедшие это кто? Это русские. Это все россияне сидели в зале. Пусть Бог милует, чтобы я была на этой сцене,

– высказалась Анастасия Приходько.

Певица считает, что ни Лайма Вайкуле, ни Андрей Макаревич ничего не сделали, чтобы изменить что-нибудь в России. "Вы тоже поговорили, поговорили и забылись и ничего не сделали для того, чтобы в России что-то изменить. Выступать перед русскими – ни в коем случае".

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

Что известно о фестивале