Анастасия Приходько показала, как скрывалась с маленьким сыном в укрытии
Источник:инстаграм Анастасии Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько во время войны остается в Украине. Она показала, как скрывалась с сыном в укрытии.
Известная украинская певица Анастасия Приходько воспитывает троих детей – 12-летнюю Нанну, сына Гордия и почти годовалого сына Луку. Вместе с ними звезда прячется в укрытиях, пока в городе идут обстрелы.
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Анастасия Приходько показала, как скрывалась с детьми
Исполнительница показала в инстаграме фото з укрытия. Она держала на руках маленького сына. Фотографию звезда сопровождала лаконичным сообщением.
Мы все пройдем! Мы все сможем!
– написала Анастасия Приходько.
Анастасия Приходько с сыном / Фото из инстаграма Анастасии Приходько
Также звезда показала и старших детей, державшихся за руки.
Дети Приходько в укрытии / Фото из инстаграма звезды
Анастасия Приходько рассказала, что за один день она четыре раза с детьми бегала в укрытие. Чтобы быть в безопасности, она не раздевала сына из теплых курток.
Младший сын Приходько / Фото с инстаграм-сториз
Добавим, что Слава Каминская также показывала, как с детьми прячется в бомбоубежище из-за обстрелов Киева.
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