Анастасия Приходько показала чувственное фото с мужем по особому случаю

Украинская певица Анастасия Приходько трогательно поздравила мужа с днем рождения. Также она обнародовала редкое фото с любимым.

Известная исполнительница Анастасия Приходько крайне редко показывает мужа на личной странице в инстаграме. И 26 октября, в день рождения Александра, звезда обнародовала редкую и трогательную фотографию вместе с ним.

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Фото Анастасии Приходько с мужем

Певица сфотографировалась с мужем на фоне озера. Она позировала в объятиях любимого в бежевом атласном платье с нешироким поясом. На этот раз звезда не прикрывала лицо Александра.

В подписи к снимку Анастасия поздравила мужа с праздником. Там она призналась, что просила у мужа разрешения опубликовать фото с ним. Похоже, он не любит появляться в блоге звездной жены.

Я пол утра бегала за тобой, чтобы ты позволил выложить хоть одну фотографию. Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой!

– написала Приходько.

Артистка добавила, что уже начала готовить имениннику сюрприз. Празднование дня рождения Александра, вероятно, состоится вечером.

Анастасия Приходько / Фото из инстаграма Анастасии Приходько

Добавим, что совместное фото с мужем Анастасия Приходько сделала во время празднования по случаю крестин младшего сына Луки. Днем ранее она делилась яркой серией фотографий, где, впрочем, Александра не было.

Поклонники поделились впечатлениями от новой фотографии знаменитости с мужем. Также они присоединились к поздравлениям:

"Будьте счастливы и здоровы";

"Очень красивый мужчина. Любви и счастья вам";

"Какие вы красивые";

"Очень хорошая пара";

"Классные".

Текст публикации Анастасии Приходько

Я пол утра бегала за тобой, чтобы ты позволил выложить хоть одну фотографию.

Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Величайший дар Бога – это когда ты можешь жить с человеком которого по-настоящему любишь, и знаешь, что бы ни случилось, мы пройдем все вместе, потому что нам не страшно, у нас есть любовь, которая нам помогает всегда! Ты же знаешь, как я тебя люблю.

Я уже готовлю тебе сюрпризы и очень хочу поздравлять тебя с твоим днем рождения. Главное дотерпеть до вечера.