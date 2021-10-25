Известная украинская артистка Анастасия Приходько опубликовала на личной странице в инстаграме серию красивых снимков. На этот раз она в деталях показала, как прошло таинство крещения ее сына Луки.

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Крещение сына Анастасии Приходько в фото

Сначала состоялась церемония крещения в одном из храмов. Певица поделилась ярким фото, как 7-месячного Луку поливали водой.

Впоследствии состоялось празднование с крестными родителями, родными и друзьями. Оно прошло в парке "Феофания". Заведение, где Анастасия Приходько отметила крещения сына, было украшено голубыми шариками. Также звезда показала большой торт.

На празднике были старшие дети исполнительницы – Нана и Гордей. Они также были довольны торжеством, ведь развлекались на детской площадке парка.

"Наш дорогой, любимый, родной мальчик! Лука, мы с папой, Наной и Гордеем очень счастливы, что у тебя появился Ангел-Хранитель. Пусть он возьмет тебя под свои крылья и оберегает от всех невзгод, дарит свое божественное тепло и защиту ! Мы тебя очень сильно любим! А крестные у тебя лучшие", – подписала знаменитость фотографии.

Крещение сына Приходько / Фото из инстаграма Анастасии Приходько

Напомним, что крестные родители Луки – не из мира шоу-бизнеса. Вероятно, это друзья супружеской четы артистки и ее мужа.

Поклонники активно комментируют новые фото от знаменитости. Они поздравляют Анастасию со знаменательным днем: