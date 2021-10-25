Відома українська артистка Анастасія Приходько опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі серію красивих знімків. Цього разу вона в деталях показала, як пройшло таїнство хрещення її сина Луки.
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Хрещення сина Анастасії Приходько у фото
Спершу відбулась церемонія хрещення в одному з храмів. Співачка поділилась яскравим фото, як 7-місячного Луку поливали водою.
Згодом відбулося святкування з хрещеними батьками, рідними та друзями. Воно пройшло у парку "Феофанія". Заклад, де Анастасія Приходько відзначила хрещення сина, був прикрашений блакитними кульками. Також зірка показала великий торт.
На святі були старші діти виконавиці – Нана та Гордій. Вони також були задоволені торжеством, адже розважалися на дитячому майданчику парку.
"Наш дорогий, любий, рідний хлопчик! Луко, ми з татом, Наною і Гордієм дуже щасливі, що у тебе з'явився Ангел-Хранитель. Нехай він візьме тебе під свої крила й оберігає від усіх негараздів, дарує своє божественне тепло і захист! Ми тебе дуже сильно любимо! А хресні у тебе найкращі", – підписала знаменитість світлини.
Хрещення сина Приходько / Фото з інстаграму Анастасії Приходько
Нагадаємо, що хрещені батьки Луки – не зі світу шоу-бізнесу. Ймовірно, це друзі подружжя артистки та її чоловіка.
Шанувальники активно коментують нові фото від знаменитості. Вони вітають Анастасію зі знаменним днем:
- "Яка ви жіночна і красива, дуже пасує цей образ";
- "Вітаю вас! Здоров'я вам і вашим дітям";
- "Вітаю вас! Божого благословення всій вашій родині! А маленькому Луці завжди у житті Ангела Охоронця, Божої опіки!";
- "Клас! Нехай Ангел завжди охороняє";
- "Вітаю Вас! Божого благословення маленькому".