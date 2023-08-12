Нельзя одевать флаг Украины и петь на русском, – Приходько осудила Лободу и Брежневу

Недавно Светлана Лобода выступала в Ницце – она пела песни на русском, обернувшись флагом Украины. Вера Брежнева тоже часто поет за границей на русском, держа в руках наш флаг. Певица Анастасия Приходько осудила артисток за подобные действия.

На днях скандальная Лобода на языке страны-агрессора рассказывала в Ницце о "непростых испытаниях украинцев". Этот поступок возмутил украинцев.

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Певица Анастасия Приходько высказалась в отношении к Лободе и Брежневой, которые продолжают петь русскоязычные хиты, размахивая флагом Украины.

Нельзя одевать на себя флаг Украины и петь песни на русском… Или ты с флагом говоришь по-украински, или не одевай его на себя. Потому что это двойные стандарты… Что касается Лободы, то одевать флаг как платье, когда под флагом гибнут наши ребята – это неуважение к государственному флагу. Зачем ты вообще поешь песни на русском?,

– спросила Приходько.

Певица объясняет, что для Брежневой и Лободы война началась в 2022 году, а для нее – еще в 2014 году.

"Я в 2014 году отказалась от всего. Я не перевожу свои русскоязычные хиты на украинский, потому что это прошлое. Я пою совершенно новую программу… А они переводят старые хиты. Что они боятся? Украинец – бесстрашен, а у них страх", – отметила Анастасия.

По ее словам, Настя Каменских тоже пытается усидеть на двух стульях.

Смотрите полное интервью с Анастасией Приходько: видео

Позиция Лободы и Брежневой по поводу войны