Нельзя одевать флаг Украины и петь на русском, – Приходько осудила Лободу и Брежневу
Источник:Алина Доротюк
Недавно Светлана Лобода выступала в Ницце – она пела песни на русском, обернувшись флагом Украины. Вера Брежнева тоже часто поет за границей на русском, держа в руках наш флаг. Певица Анастасия Приходько осудила артисток за подобные действия.
На днях скандальная Лобода на языке страны-агрессора рассказывала в Ницце о "непростых испытаниях украинцев". Этот поступок возмутил украинцев.
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Певица Анастасия Приходько высказалась в отношении к Лободе и Брежневой, которые продолжают петь русскоязычные хиты, размахивая флагом Украины.
Нельзя одевать на себя флаг Украины и петь песни на русском… Или ты с флагом говоришь по-украински, или не одевай его на себя. Потому что это двойные стандарты… Что касается Лободы, то одевать флаг как платье, когда под флагом гибнут наши ребята – это неуважение к государственному флагу. Зачем ты вообще поешь песни на русском?,
– спросила Приходько.
Певица объясняет, что для Брежневой и Лободы война началась в 2022 году, а для нее – еще в 2014 году.
"Я в 2014 году отказалась от всего. Я не перевожу свои русскоязычные хиты на украинский, потому что это прошлое. Я пою совершенно новую программу… А они переводят старые хиты. Что они боятся? Украинец – бесстрашен, а у них страх", – отметила Анастасия.
По ее словам, Настя Каменских тоже пытается усидеть на двух стульях.
Смотрите полное интервью с Анастасией Приходько: видео
Позиция Лободы и Брежневой по поводу войны
- Эти певицы до начала полномасштабной войны жили и строили карьеру в России.
- Светлана Лобода только через неделю после вторжения заговорила о войне, впрочем, она не ответила, кто агрессор, а украинцев назвала "маленькими людьми". Впоследствии исполнительница все же начала публично осуждать Россию.
- Вера Брежнева после начала войны уехала в Италию. В марте она показала, как сортирует гуманитарку для Украины. Сама певица в соцсетях часто пишет на украинском языке. В шоубизе утверждают, что Вера Брежнева помогает беженцам и ВСУ.
- Отметим, что Лобода уехала и разорвала все связи со страной-агрессорой. Брежнева сейчас тоже живет за границей, она покинула Россия и осудила действия властей. Однако певицы продолжают петь свои русскоязычные хиты поэтому украинцы не верят в их искренность.