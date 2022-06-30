Редкое г*мно, а не человек, – Анастасия Приходько эмоционально высказалась о Потапе
Источник:фейсбук Анастасии Приходько
Певица Анастасия Приходько опубликовала эмоциональное сообщение, в котором отреагировала на новость о том, что Потап и Настя Каменских навсегда отказались от выступлений в России. Артистка публично оскорбила своего коллегу.
Между исполнителями назревает скандал. Приходько объяснила свою позицию, а также вспомнила, как когда-то Потап обидел ее из-за патриотизма.
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Приходько оскорбила Потапа
Артистка отреагировала на новость о Потапе и Насте Каменских, в которой говорилось о том, что они больше никогда не будут выступать в России. Приходько эмоционально высказалась о коллеге.
Редкое г*мно, а не человек. Г*мно и точка,
– написала Анастасия.
Примечательно, что артистка написала публикацию на русском языке. Поклонников такое сообщение ошеломило, в комментариях они поинтересовались, почему Приходько такого мнения о Потапе. В комментариях исполнительница объяснила, что когда-то рэпер критиковал ее ха патриотизм, настраивал против нее коллег.
Он как человек полно г*мно! Сейчас он говорит моими словами в 2014 году, а когда мы с ним пересеклись во дворце "Украина", он меня оскорбил. За что был послан на х*й. Тогда он бегал и настраивал всех против меня, очень некрасиво отзывался в кругах, за мои действия против России, и я об этом знаю,
– заявила Приходько.
Анастасия отметила, что сейчас не верит словам Потапа, считает его лицемером. Он будто бы пытается быть патриотом, когда сам неоднократно выступал в Кремле.
Приходько о Потапе / Скриншот по фейсбука артистки
Реакция сети
Некоторые пользователи сети не поддерживают Приходько. Они отмечают, что сейчас не время для публичных ссор, ведь враг стремится разделить украинский народ и радуется, когда видит такие скандалы.
- "Боже, какое конч*нет! Другого не могу сказать о тех, кто в это тяжелое время обливает грязью других и разводит ср*ч. Это низко! Особенно от звезд".
- "Настя, а ты забыла, как Россию на Евровидении представляла?"
Однако многие поклонники поддерживают Приходько.
- "Поддерживаю, противная личность. Лицемерие ему и его жене присуще. Стыд, Потап!"
- "У него еще концерты раньше были запланированы в России на март этого года. Поэтому этому патриотизму верить – себя презирать".
- "Алексей Потапенко – предатель! Дождался дыры в границе и смылся как гимна в трубу, а на камеру расписался своим патриотизмом".