Приглашали под Бахмут, – Приходько объяснила, почему отказалась выступать на передовой

Певица Анастасия Приходько с 2014 выступала для украинских защитников и защитниц на передовой. Впрочем, сейчас она перестала ездить в зону боевых действий. Почему это произошло – читайте ниже.

Выяснилось, что исполнительницу даже приглашали выступать под Бахмутом. Однако она боится ехать на фронт. Все потому, что певица волнуется за своих детей. Если с ней что-то произойдет, она не знает "кому они будут нужны".

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Анастасия Приходько не выступает на фронте

Артистка отметила, что встречается с военными в разных городах Украины. К тому же ездит к ним в воинских частях. Однако ей страшно уезжать именно на фронт.

Сейчас не езжу. Встречаюсь с военными. Приглашали под Бахмут ехать, но честно могу сказать, я боюсь. Боюсь за детей. Кому они нужны будут, за это боюсь,

– сказала Анастасия.

Здесь следует отметить, что знаменитость является многодетной матерью. Ее самого старшего ребенка зовут Нана, девочке сейчас 13 лет. Кроме того, Приходько родила еще двух мальчиков. Среднего зовут – Гордей, ему на днях исполнилось 8 лет, а самого маленького – Лука. Малышу всего 2 годика.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

К слову, исполнитель Коля Серга создал объединение известных артистов, которое называется "Культурный десант". Он помогает поддерживать боевой дух и морально-психологическое состояние военных на передовой.

К команде Серги уже присоединились Александр Чемеров, Александр Ярмак, Светлана Тарабарова, Павел Вышебаба и многие другие известные культурные деятели. Следовательно, они часто ездят с концертами на передовую, где поддерживают украинских защитников.

На днях эту инициативу прокомментировал фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Он отметил, что его приятно удивил Коля Серга и его проукраинская позиция.