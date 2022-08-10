Теперь я содержанка, – Анастасия Приходько призналась, на какие деньги живет во время войны

Певица Анастасия Приходько из-за войны потеряла доход. У мужа сейчас тоже трудности с бизнесом, но он продолжает зарабатывать. Поэтому теперь артистка является содержанкой.

Война лишила работы артистов. Многие известные люди жили на сбережения, но они постепенно заканчиваются.

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Как живет Анастасия Приходько

Артистка рассказала, что до войны у нее с мужем было много планов. Теперь из-за нехватки средств пришлось все отложить.

Мы хотели устроить гараж, закрыть террасу, снимать видео. Все было, но все пошло в пизду… Мужчина зарабатывает, но где-то 70% его бизнеса сейчас умножено на ноль. Сейчас я вообще безработная. Теперь я содержанка,

– призналась Анастасия.

Приходько привыкла, что всегда заработок, поэтому сейчас ей сложно. Денег у мужчины Анастасия не просит, ей тяжело сделать это.

Я не тот человек, который будет просить. Хотя многие и скажут, что это же мужчина, но нет. Если мне что-то нужно будет, то я подожду, намекать, но прийти и попросить сложно,

– поделилась Приходько.

Как звезды зарабатывают во время войны

Alyosha рассказывала, что организаторы нескольких благотворительных концертов отблагодарили ее, заплатив символический гонорар.

TAYANNA живет на сбережения, а также получила небольшие гонорары за два концерта.

Актер Евгений Капорин рассказал, что сейчас живет на сбережениях и зарабатывает рекламой в социальных сетях. Больше скоро читайте в нашем интервью.