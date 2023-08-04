Наняли профессиональных актеров, – как блоггерка MARKIV снимает собственный сериал

Певица MARKIV после успешной премьеры композиции "Настоящие женщины" получила много положительных отзывов, потому голос женской души готовит следующий релиз. MARKIV удивила своих подписчиков съемкой собственного сериала, презентация которого состоится уже скоро.

Настоящее имя популярной блоггерши – Анастасия Марков. Для 24 Канала она рассказала о развитии блога, съемках сериала, а также поделилась мыслями об украинском кино во время войны.

Вас может заинтересовать Готов отдать жизнь, – искреннее интервью с Ivan NAVI о любимой, музыке, повестке и войне

О личном блоге в тексте и инстаграмме

Как личный блог помогает вам в развитии карьеры? Это ведь одна из основных сфер вашей деятельности.

Да, блог это одна из моих основных сфер деятельности. Но еще с начала блоггинга я знала, что буду петь, что хочу развиваться в этом направлении. Однако у меня не было четких механизмов, поэтому нужно было начать с чего-то более возможного и простого. Сейчас в своем блоге еще больше освещаю то, что занимаюсь музыкой. На сегодняшний день могу четко сказать, что уже стала к началу пути музыкальной карьеры.

Что помогает в творчестве больше – тикток или инстаграмм?

Тикток – очень классная платформа для продвижения песни и прокачки ее. Но мои песни, такие как "Настоящие женщины" или будущий релиз "Родные", достаточно глубокие, они не танцевальные. В инстаграмме более теплая аудитория, которая следит за тем, когда я выставляю часть какой-то авторской песни, даже есть ценители, которые на каждое видео оставляют реакции, пишут комментарии и следят за творчеством очень активно. В тиктоке это больше рекомендации, когда алгоритм выбрасывает на правильную аудиторию, люди и смотрят.

Как написала хит "Настоящие женщины"

Как родилась песня "Настоящие женщины"? Ведь в ней очень глубокое и эмоциональное содержание. Кажется, что написавшая ее девушка должна была пережить много сложных ситуаций.

Эта песня родилась в очень сложный для меня период и именно тогда стала легким воодушевлением, проблеском надежды, верой в себя. Это был тот момент, когда я вытаскивала себя из эмоциональной ямы, и в какой-то момент пришло чувство проблеска веры.

MARKIV – "Настоящие женщины": смотрите видео онлайн

Сейчас активно развивается все украинское. Вы приобщаетесь и к развитию украиноязычной музыки, и к контенту. В частности, выпускаете свой сериал. Это очень большая часть работы, нужная командная работа. Кто помогает вам в создании?

Практически все организовываем я и моя подруга – блоггер Наталья. Это очень сложная действительно ниша, но мы решили попробовать, дали вызов себе. Для меня очень важно именно качество, я цель расти в качественном контенте, именно поэтому мы взялись за этот сериал. Понимаю, что все равно будут ошибки, но это опыт, и я горжусь тем, что мы, как минимум, взялись за это и начали работу. Команда, которая помогает нам – это SAMOKHVALOV STUDIO, именно они занимаются съемочной частью сериала и монтажом. Но подбор актеров, реквизита, локаций, все договоренности, финансовая часть – это все на мне с Наталией.

Идея возникла, когда сидели на кухне, – о съемках собственного сериала

Каков основной месседж этого сериала?

Помню, у нас возникла эта идея, когда сидели на кухне. Я хотела создать что-то такое, что будет близко людям и поднимет болезненные бытовые и социально-бытовые темы, то, что действительно проживают очень многие украинцы, в частности в селах. Я выросла в маленьком городе, поэтому видела своими глазами всю социально-бытовую проблематику. Мне бы хотелось осветить это в юмористическом характере. Первые серии будут вводные, там еще не будет жизненных моментов, как мы планируем дальше. Я уже понимаю, как дальше будут развиваться события. Сюжетные линии будут внутрисемейными. Будут подниматься темы о семье, проблемах между родными людьми, в основном между сестрами, и их сближении на протяжении сериала.

Расскажите о вашей героине. Какие у вас схожие и отличительные черты?

Действительно есть много похожего и много отличного. Прежде всего, мне отзывается в какой-то степени внутренняя легкость героини, хотя, в принципе, я не являюсь таким легким человеком. Я очень морочусь, очень ответственно ко всему отношусь, но внутренне тянусь к тому, чтобы быть легкой.



Анастасия Марков на съемках / Фото прессслужбы

Например, в силу этой безответственности она так ничего в моей жизни и не сделала сама, она все-все хочет за счет других. Приезжая в деревню, претендует на семейный дом, в котором не появлялась много лет, и начинает проявлять очень большую опеку и любовь к маме. На самом деле она ее очень любит, но из-за травм, которые получила в жизни, закрылась от мира, нацепила легкость и маску "дурочки". Моя героиня живет с этой маской, но, снимая ее, оказывается, что на самом деле за ней очень глубокий человек, имеющий переживание, очень любящий и умеющий любить. Все то, что она демонстрировала – это лишь маска, которую нацепила на себя, чтобы выжить в этом мире.

Кого увидим на экранах? Почему именно этих людей?

Мы наняли профессиональных актеров в сериал. Елена Крылова – отличная львовская актриса, она очень похожа на нас внешне, мне кажется даже отчасти голосом. Помню, когда мы снимали сцену, где Елена Крылова лежит, на ней был реквизит: пижама, похожая на ту, которая была у моей мамы. Я смотрю и понимаю, что если сильно сощуриться, то такое впечатление, что это моя мама там лежит.

Мы могли взять кого-то из блоггеров, или кого-то из медийных лиц, и, думаю, что многие бы захотели, но мы не делали этого, потому что хотели, чтобы на самом деле игра актеров была профессиональной, а не просто, потому что это блоггеры, и они это лучше распиарят. Для нас, опять же, первично качество, поэтому мы взяли именно этих людей.



Съемки сериала Анастасии Марков / Фото прессслужбы

Что вам важнее – съемка сериала или написание музыки?

Я не могу сказать сейчас. Мне нравится и съемка сериала, и написание музыки. Если мы говорим именно о выходе песен и карьере артистки, то, конечно, мне важно, чтобы это отзывалось людям, иначе нет смысла творить. Понимаю, что мой труд отзывается людям по песне "Настоящие женщины", я это вижу и мне очень приятно, поэтому сейчас и готовлю следующую песню "Родные". Людям очень зашло до сих пор мне пишут в комментариях и в частные сообщения, ожидающие новых песен. Уже есть группировка людей, которая, я уверена, в будущем захочет посетить мои концерты. Это очень приятно.

Был стрессовый период для меня, – о фильме "Почему я жив" и большом кино

Вы уже снимались в фильме "Почему я жив". Что почерпнули себе из этого опыта?

Это был стрессовый период для меня. Во-первых, мне было 19, и из взрослых актеров я была самой молодой и необразованной, все уже были профессионалами. Мой партнер, который играл моего любимого мужчину, уже тогда очень много снимался, имел большой опыт работы на съемочных площадках, окончил актерский факультет. Только я была не профессионалом, и это очень сильно меня выбивало из шкалы, потому что было дискомфортно осознавать, что я не дотягиваю и не могу раскрыться во всю, потому что понимаю, что что-то делаю не так. Были сложности в этом, но актеры очень классные, старшие – помогали максимально.

"Почему я жив": смотрите трейлер фильма онлайн

Виктор Жданов и Ирина Мельник – замечательные люди, которые помогали мне всем на площадке, направляли меня. Я могла посоветоваться с ними по любому вопросу, это касалось не только актерской игры. Был случай, когда я отравилась где-нибудь на пляже Одессы. Помню, как Ирина Мельник мне еще таблетки покупала, меня откачивали на съемочной площадке. Это был действительно классный опыт, но стрессовый в очень многих моментах для меня. Если бы сейчас это происходило, то было бы совсем по-другому. На тот момент я была еще ребенком, и мне было все очень страшно и по-новому.

Планируете и дальше пробовать себя в большом кино? Если да, то в каком жанре хочется поработать?

Конечно, я бы очень хотела пробоваться. Перед началом войны даже ездила на пробы, говорила с режиссером, должен быть четырехсерийный фильм или минисериал, разбитый на части. Он об Украине, не о нашем времени, а, кажется, о сороковых годах. Уже говорилось о том, что съемки будут в марте начинаться. Я считаю, что Украина за последние годы вышла на новый уровень с киноиндустрией, потому что до этого все было очень шатко, многие снимали в России. А сейчас у нас есть крутые актеры, режиссеры, которые, уверена, будут развивать украинское кино и, конечно, в будущем я хотела бы быть привлечена. Но, опять же, я и музыку люблю и блог люблю, поэтому понимаю, что все вместе не смогу делать. Но то, что смогу – буду.

Есть ли актеры, режиссеры, с которыми хотите поработать на съемочной площадке?

Конкретно – нет. Мне очень нравится работать с профессиональными актерами. Например, с Виктором Ждановым я работала и понимаю, что мне бы очень хотелось еще работать с ним в других проектах. Я просто хотела бы быть частицей чего-то классного, интересного проекта и, наверное, полнометражного качественного фильма.

Об украинском кино сейчас и после победы

Какой украинский фильм времен независимости для вас самый знаковый?

Первое, что мне приходит в голову, от чего я была под сильным впечатлением, это фильм "Щедрик", который вышел в 2022 году. Это действительно о качестве, и уже показывает наше украинское кино с очень высокой точки.

"Щедрик": смотрите трейлер фильма онлайн

Украинское кино после победы. Какая она?

Я думаю, будет очень много фильмов о происходящих сейчас событиях, о войне, и это важно закрепить в своей истории, в памяти людей, а фильмы прекрасно чеканят и хранят эту память на годы. Для мира было бы очень хорошо, чтобы эти фильмы были переведены на английский и другие языки. Думаю, сейчас актеры и режиссеры готовятся, они много работают над собой. Вижу это по своим друзьям-актерам, как они много работают, хотя это очень сложно. У них нет больших проектов, они не могут реализовываться, но я вижу, как они работают над собой и усовершенствуются. После победы, если все эти люди, которые так много работали, начнут сниматься и начнут снимать, то это будет очень-очень качественное кино. Думаю, что юмористическая сфера выйдет на новый уровень, у меня такое предчувствие, но, конечно, большинство фильмов сначала будут о войне.