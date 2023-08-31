"Предстает из пепла войны": на фестивале в США сожгли украинскую скульптуру – как это было
Источник:Виталий Дейнега
В последний день лета, 31 августа, прошёл ежегодный фестиваль независимого искусства Burning Man. Мероприятие прошло в пустыне Блэк-Рок в Неваде в США. Первой скульптурой, сожженной в этот день фестиваля, была украинская. Так, из пепла горящей птицы-феникса появился огромный стальной и несокрушимый украинский трезубец.
Эта идея принадлежит художникам Алексею Саю и Богдане Косминой, а реализаторами проекта стали Виталий Дейнега и Алла Лопаткина. Украинским художникам удалось сделать невероятное шоу для посетителей фестиваля и еще раз напомнить об Украине на международной арене.
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Украинскую скульптуру сожгли на Burning Man
Сначала она была оббита досками так, как в Украине защищают памятники от обстрелов. Однако потом дерево подожгли. После чего сквозь огонь начала проясняться металлическая скульптура в виде украинского трезубца, но это на самом деле феникс.
Это украинский феникс, который прошел сквозь огонь и восстал из пепла. Визуально он похож на трезубец, но это птица,
– отметил Виталий Дейнега.
Мужчина также добавил, что эта работа об Украине и каждом из украинцев. Она показывает то, как граждане стали сильнее, чем когда-либо.
Аллегория этого произведения очень проста. Нас, как нацию, хотели уничтожить. Но огонь нас закалил. Мы вышли из огня, и он сделал нашу кожу более грубой, а нас сильнее. Мы переродились через огонь. И пусть мы этого для себя не выбирали, но мы справились и продолжаем это делать каждый день,
– объяснил один из реализаторов проекта.
Об этом событии на своей странице в инстаграмме также упомянул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: "Птица-феникс — это тот мощный нарратив, который мы продвигаем за границей. Несокрушимая Украина, которая возрождается и становится еще сильнее из пепла войны".
Он подчеркнул: "Представлять Украину на международной художественной арене так же важно, как и на дипломатическом треке".
Что известно о Burning ManЭто ежегодный фестиваль независимого искусства. В первый раз он прошел в 1986 году. На мероприятии художники из разных стран устанавливают арт-объекты на определенную тему. Здесь следует добавить, что в этом году она называется Animalia, то есть связана с животными.
Всего фестиваль длится 8 дней. Кульминацией мероприятия является сожжение большой деревянной фигуры человека.
На Burning Man нет денег и продаж, поэтому о питании, жилье и других нуждах люди заботятся сами. В конце фестиваля участники убирают все следы своего пребывания, а его месторасположение в пустыне из года в год меняется.