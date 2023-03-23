В пластинку Alyosha & Vlad Darwin: Live слились воедино треки из лирического альбома "Золота середина" и такие хиты дуэта – "Троянди", "Ти найкраща", которому 10 лет. Она уже доступна на всех цифровых площадках.

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Alyosha выпустила альбом в дуэте с Vlad Darwin

В новом альбоме Alyosha и Влада Дарвина живое звучание имеют гитары, бас-гитары, клавишные и барабаны. Все это позволяет погрузиться в атмосферу живого концерта, с которыми артисты обещают вернуться после победы.

Спасибо Владу за невероятные композиции. Как обычно, проникновенно и так тонко. Верю, что совсем скоро мы сможем воспроизвести этот концерт вживую в нашей свободной Украине,

– с надеждой высказалась Alyosha.

К тому же дуэт выпустил видеоперформанс с "Живого концерта", который сняли для телеканала "ДОМ", но так и не успели выдать в эфир. Трансляция планировалась на март, но Россия развязала полномасштабную войну.

"Этот лайв-альбом – общий с Alyosha весенний подарок для всех наших слушателей. В нем живые моменты радости и возвышения, в нем вдохновение и чувства, в нем неподдельное волнение сердец от самой дорогой встречи – встречи с нашей аудиторией", – прокомментировал Vlad Darwin.

Кстати, в декабре 2022 года Alyosha впервые за долгое время представила новую песню "Мене створив". Ее певица написала еще несколько лет назад, а чувственный черно-белый клип сняла на берегу океана.