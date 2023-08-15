Ты мое все, – Alyosha тронула обращением к Тарасу Тополе и показала их дочь-именинницу
Источник:Alyosha
С началом полномасштабного вторжения певица Alyosha с детьми уехала в США. Теперь звезда поделилась с подписчиками фото дочери-именинницы. Кроме того, Елена трогательно обратилась к мужу Тарасу Тополе и поблагодарила его за любовь.
После 24 февраля 2022 года Alyosha с детьми от Тополя переехала в США, где живет мама мужчины. В то же время лидер группы "Антитела" остался в Украине, поэтому редко видит своих малышей.
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15 августа дочь Alyosha и Тараса Тополя празднует день рождения. Девочке исполнилось 3 года.
Певица редко показывает лицо Машеньки, но теперь порадовала поклонников новым фото девочки. Елена Тополя опубликовала фотографию улыбающейся дочери. "С днем рождения нашу младшую Топольку", – написала она.
Дочь Alyosha и Тараса Тополи / Фото с инстаграмму певицы
Звездная мама также поблагодарила мужа Тараса Тополю. Она трогательно обратилась к нему в соцсети.
Любимый Тарас Тополя, какое счастье, что у нас такое счастье. Благодарю тебя за любовь, терпение, заботу, спасибо за нас! Ты все мое! Просто безгранично люблю,
– призналась Alyosha.
Поклонники в комментариях отметили, что девочка очень похожа на своего папу. Они также присоединились к поздравлениям:
- "Папа дочка, похожа очень".
- "Бусинка самая маленькая, Тополенок".
- "Поздравляем! Папана доченька!"
- "Невероятная благодать".
- "Приветствую от всего сердца!"
- "Поздравляем маленький цветочек! Божья коровка-доченька, пусть растет здоровенькой и счастливой!"
Тарас и Елена редко говорят о своей личной жизни, так что не часто в соцсетях можно увидеть фото их детей. И если старших супругов поклонники уже знают, то лицо 3-летней Марии звездные родители показывают не часто.
Добавим, что в октябре прошлого года Тарас Тополя впервые с начала полномасштабной войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Артист улетел в Америку после того, как по приказу Валерия Залужного группу "Антитела" вывели из Харьковской области.