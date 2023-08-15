Ты мое все, – Alyosha тронула обращением к Тарасу Тополе и показала их дочь-именинницу

С началом полномасштабного вторжения певица Alyosha с детьми уехала в США. Теперь звезда поделилась с подписчиками фото дочери-именинницы. Кроме того, Елена трогательно обратилась к мужу Тарасу Тополе и поблагодарила его за любовь.

После 24 февраля 2022 года Alyosha с детьми от Тополя переехала в США, где живет мама мужчины. В то же время лидер группы "Антитела" остался в Украине, поэтому редко видит своих малышей.

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15 августа дочь Alyosha и Тараса Тополя празднует день рождения. Девочке исполнилось 3 года.

Певица редко показывает лицо Машеньки, но теперь порадовала поклонников новым фото девочки. Елена Тополя опубликовала фотографию улыбающейся дочери. "С днем рождения нашу младшую Топольку", – написала она.



Дочь Alyosha и Тараса Тополи / Фото с инстаграмму певицы

Звездная мама также поблагодарила мужа Тараса Тополю. Она трогательно обратилась к нему в соцсети.

Любимый Тарас Тополя, какое счастье, что у нас такое счастье. Благодарю тебя за любовь, терпение, заботу, спасибо за нас! Ты все мое! Просто безгранично люблю,

– призналась Alyosha.

Поклонники в комментариях отметили, что девочка очень похожа на своего папу. Они также присоединились к поздравлениям:

"Папа дочка, похожа очень".

"Бусинка самая маленькая, Тополенок".

"Поздравляем! Папана доченька!"

"Невероятная благодать".

"Приветствую от всего сердца!"

"Поздравляем маленький цветочек! Божья коровка-доченька, пусть растет здоровенькой и счастливой!"

Alyosha и Тарас Тополя уже трижды стали родителями. В 2013 году у них родился первенец Роман. Спустя еще 2 года появился сын Марк. А в 2020 году появилась на свет долгожданная дочь, которую назвали Марией.Тарас и Елена редко говорят о своей личной жизни, так что не часто в соцсетях можно увидеть фото их детей. И если старших супругов поклонники уже знают, то лицо 3-летней Марии звездные родители показывают не часто.

Добавим, что в октябре прошлого года Тарас Тополя впервые с начала полномасштабной войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Артист улетел в Америку после того, как по приказу Валерия Залужного группу "Антитела" вывели из Харьковской области.