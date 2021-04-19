Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) редко обнародует в сети фотографии с любимым. Она старается держать личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, однако иногда делает исключения и показывает яркие моменты.
Смотрите также Alyosha очаровала веселыми фото с прогулки с детьми
Новое фото Alyosha с любимым
Артистка распространила в своем инстаграме фотографию, на которой позирует вместе с Тарасом на съемочной площадке кино. Звездная пара предстала перед камерой возле фургончика. Alyosha стояла на лестнице, а возлюбленный нежно обнимал ее.
Елена позировала в длинном черном пальто и ботинках на низкой подошве. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж. Тарас изображен рядом с женой в коричневых брюках и рубашке. Влюбленные отвели взгляд от камеры и мило улыбались.
А может нам с Тарасом сняться в кино? Какие роли нам подошли бы, как думаете?
– спросила Лена у подписчиков.
Alyosha с мужем / Фото из инстаграма Alyosha
В комментариях фолловеры засыпают супругов комплиментами и делятся мнениями относительно съемок.
- "Вы такие классные! Думаю, что вам подошел бы романтический фильм".
- "Самая красивая пара Украины".
- "Красивая творческая пара! Желаю вам безграничного счастья!"
- "Отличная идея! Вы очень талантливы! Удачи в новых начинаниях!"
- "Вижу вас в роли суперженщины, которая спасает мир вместе с агентом 007".