Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) редко обнародует в сети фотографии с любимым. Она старается держать личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, однако иногда делает исключения и показывает яркие моменты.

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Новое фото Alyosha с любимым

Артистка распространила в своем инстаграме фотографию, на которой позирует вместе с Тарасом на съемочной площадке кино. Звездная пара предстала перед камерой возле фургончика. Alyosha стояла на лестнице, а возлюбленный нежно обнимал ее.

Елена позировала в длинном черном пальто и ботинках на низкой подошве. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж. Тарас изображен рядом с женой в коричневых брюках и рубашке. Влюбленные отвели взгляд от камеры и мило улыбались.

А может нам с Тарасом сняться в кино? Какие роли нам подошли бы, как думаете?

– спросила Лена у подписчиков.

Alyosha с мужем / Фото из инстаграма Alyosha

В комментариях фолловеры засыпают супругов комплиментами и делятся мнениями относительно съемок.