Известная певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) считается образцовой мамочкой. Украинская звезда много времени посвящает 3 детям – Марии, Роману и Марку. Однако она не забывает о своих подписчиках, поэтому часто делится с ними моментами из своей жизни.
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Новые фото Alyosha с детьми
Певица часто проводит время с детьми в одном из парков Киева, где семья гуляет и наслаждается свежим воздухом. На этот раз Alyosha также показала кадры с весенней прогулки. Она обнародовала забавные фото с сыновьями и дочерью.
Знаменитость позировала перед камерой в черной кофточке и коричневой кожаной куртке. Она распустила и выпрямила волосы, а на лице сделала легкий макияж. Артистка подчеркнула глаза стрелками и тушью и накрасила губы розовой помадой. Повседневный образ дополняли серьги-кольца.
Alyosha сделала селфи вместе с сыновьями, которые корчили разные воинственные гримасы. Звездная мама не отставала и подыгрывала парням. Рядом стояла коляска, в которой спала маленькая Маричка.
С этими ребятами прогулка никогда не бывает скучной,
– написала артистка под фото.
Alyosha с детьми / Фото из инстаграма Alyosha
Alyosha с детьми / Фото из инстаграма Alyosha
- "Гарнюни";
- "Красавчики";
- "Замечательные";
- "Какие вы классные";
- "Вы очень красивая мама";
- "Какие милые".