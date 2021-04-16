Известная певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) считается образцовой мамочкой. Украинская звезда много времени посвящает 3 детям – Марии, Роману и Марку. Однако она не забывает о своих подписчиках, поэтому часто делится с ними моментами из своей жизни.

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Новые фото Alyosha с детьми

Певица часто проводит время с детьми в одном из парков Киева, где семья гуляет и наслаждается свежим воздухом. На этот раз Alyosha также показала кадры с весенней прогулки. Она обнародовала забавные фото с сыновьями и дочерью.

Знаменитость позировала перед камерой в черной кофточке и коричневой кожаной куртке. Она распустила и выпрямила волосы, а на лице сделала легкий макияж. Артистка подчеркнула глаза стрелками и тушью и накрасила губы розовой помадой. Повседневный образ дополняли серьги-кольца.

Alyosha сделала селфи вместе с сыновьями, которые корчили разные воинственные гримасы. Звездная мама не отставала и подыгрывала парням. Рядом стояла коляска, в которой спала маленькая Маричка.

С этими ребятами прогулка никогда не бывает скучной,

– написала артистка под фото.



Alyosha с детьми / Фото из инстаграма Alyosha



Alyosha с детьми / Фото из инстаграма Alyosha

В комментариях все с восторгом отзываются о семейных кадрах знаменитости: