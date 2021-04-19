Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) рідко оприлюднює в мережі фотографії з коханим. Вона намагається тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей, проте інколи робить винятки та показує яскраві моменти.

Дивіться також Alyosha зачарувала веселими фото з прогулянки з дітьми

Нове фото Alyosha з коханим

Артистка поширила у своєму інстаграмі світлину, на якій позує разом із Тарасом на знімальному майданчику кіно. Зіркова пара постала перед камерою біля фургончика. Alyosha стояла на сходах, а коханий ніжно обіймав її.

Олена позувала в довгому чорному пальті та черевиках на низькій підошві. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Тарас зображений поруч із дружиною у коричневих штанах і сорочці. Закохані відвели погляд від камери та мило усміхалися.

А може нам з Тарасом знятися в кіно? Які ролі нам підійшли б, як гадаєте?

– запитала Олена в підписників.



Alyosha з чоловіком / Фото з інстаграму Alyosha

У коментарях фоловери засипають подружжя компліментами та діляться думками щодо зйомок.