Жена популярного ведущего Григория Решетника опубликовала в сети новые фото с младшим сыном Александром. Она позировала с малышом дома. Оба искренне улыбались и подарили поклонникам положительные эмоции.

Многодетная звездная мамочка Кристина Решетник как можно больше времени старается проводить с детьми. Она часто распространяет в сети фотографии с сыновьями и такие публикации вызывают интерес у подписчиков.

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Новые фото Кристины Решетник с сыном

Самый младший сын Кристины и Григория – Александр родился несколько месяцев назад. Он стал третьим сыном в их семье.

Кристина вместе с маленьким Сашей позировала на диване. Она предстала перед камерой в синих джинсах и белой кофте с принтом. Волосы она вложила в легкие, едва заметные локоны. На лице сделала повседневный макияж с коричневым блеском на губах. Довершила домашний look лаконичными серьгами.

Маленький Александр позировал в сером боди с ярким принтом и мило улыбался, очаровав подписчиков своей мамочки.

Фото, заряженные счастьем, везением и удачей. С Днем смеха вас! Для нас с Сашуней – это перманентное состояние. Присоединяйтесь!

– призвала Кристина в публикации.

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Такое милое сообщение не осталось без внимания многотысячной аудитории фолловеров Кристины. Они активно комментируют публикацию и оставляют много комплиментов в адрес знаменитой мамочки и ее сыночка.