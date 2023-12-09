Alyosha залюбовала новым фото подросших детей от Тараса Тополи

Певица Елена Тополь (Alyosha) показала своих детей на новом фото в День Святого Николая. Перед камерой позировали все трое – двое сыновей и дочь.

Тарас и Елена Тополя довольно редко показывают фото со своими детьми. Но в День Святого Николая Alyosha сделала исключение.

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Alyosha показала новое фото детей

Певица в инстаграм-сторз опубликовала новый снимок, на котором показала подросших детей. Перед камерой позировали улыбающиеся 10-летний Роман, 8-летний Марк и 3-летняя Маша. Похоже, что Елена Тополя уже не скрывает лицо дочери.

Певица решила не подписывать фото, лишь показала семейную идиллию дома.



Дети Елены и Тараса Тополи / Фото из инстаграма

Елена Тополь о четвертом ребенке

В интервью Елена Тополя рассказала, что планировала с мужем только первого ребенка, а второй и третий беременности были неожиданными. Но дети остаются желанными в семье.

Певица призналась, что с радостью примет четвертого ребенка, если так произойдет.

Но Alyosha не скрывает, что третьи роды были гораздо сложнее, здоровье после них ухудшилось.