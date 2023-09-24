Уложил Марийку и в дорогу, – Alyosha показала фото с Тополей и детьми перед очередной разлукой

Тарас Тополя вместе с группой "Антитела" отправляется в тур по Штатам. На прощание Alyosha сделала совместные семейные фотографии и показала их в сети.

В начале месяца Alyosha (Елена Тополя) вместе с детьми вернулась в Украину и воссоединилась с мужем. Но сейчас супружество снова ждет разлука.

К слову Впервые за долгое время, – Тарас Тополя залюбовал сеть общим фото с женой

Alyosha поделилась семейным фото

Исполнительница показала милые фото с мужем и сыновьями – Романом и Марком. Она также поделилась снимком, как Тарас Тополя вкладывал спать младшую дочь Марию.

Вложил Машу спать и в путь. Желаем успехов в туре и крепкого здоровья. Мы ждем тебя дома. Очень-очень-очень,

– обратилась Alyosha к мужу.



Тарас Тополя с сыновьями / Фото из инстаграма Alyosha



Тарас Тополя с дочерью / Фото из инстаграма Alyosha

Разлука произойдет потому, что группа "Антитела" отправляется в стартующий 28 сентября североамериканский тур. Он охватит 12 городов в США и Канаде. Коллектив едет с концертами в конкретных целях – музыканты хотят собрать 500 тысяч долларов на 10 тысяч аптечек для ВСУ.

Alyosha недавно вернулась в Украину

Около полутора лет Alyosha по причинам безопасности вместе с детьми жила в США у родителей Тараса Тополи. Но в этом году она вернулась в Украину. Дети звездных супругов будут учиться в украинской школе.

Alyosha объяснила, что дальше семья не могла находиться в разлуке – именно поэтому она решила вернуться домой.

"Я не собиралась жить так дальше, я хотела быть со своей семьей. Я понимала все условия и что это война, некоторое время это работало, но потом я поняла, что могу потерять гораздо больше", – объясняла звезда.