Alyosha ошеломила романтической фотосессией с мужем

Знаменитая украинская семья певицы Alyosha и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи очаровала сеть фотографиями с романтической съемки, которая состоялась во время отдыха на Кипре. Влюбленные показали нежные чувства, которые царят между ними.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и Тарас Тополя являются одной из самых популярных семей в украинском шоу-бизнесе. Поэтому новые фотографии супругов всегда привлекают поклонников.

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Романтические фото Alyosha и Тараса Тополи

Летний отпуск пара вместе с детьми провела на солнечном Кипре. Там влюбленные не потеряли возможности сняться в фотосессии на фоне невероятно красивых пейзажей.

Alyosha появилась перед камерой в белоснежном платье с кружевом. Волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах. Тарас нежно обнимал любимую, стоя перед ней в белом костюме с принтом в клетку и рубашке белого цвета.

Они обнимали друг друга, целовали, смотрели с нежностью и любовью. На камеру влюбленные не стеснялись показывать истинные чувства.



Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha



Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha

Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha

Также Alyosha фотографировалась и в коралловом платье, в котором была более страстной.

Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил свою любовь,

– написала певица в публикации.

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Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha

В комментариях под фото поклонники засыпали супругов комплиментами.