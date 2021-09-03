Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) і Тарас Тополя є однією з найпопулярніших сімей в українському шоу-бізнесі. Тому нові фотографії подружжя завжди зацікавлюють шанувальників.
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Романтичні фото Alyosha і Тараса Тополі
Літню відпустку пара разом із дітьми провела на сонячному Кіпрі. Там закохані не втратили можливості знятися у фотосесії на тлі неймовірно красивих краєвидів.
Alyosha постала перед камерою в білосніжній сукні з мереживом. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і червоною помадою на губах. Тарас ніжно обіймав кохану, стоячи перед нею в білому костюмі з принтом у клітинку та сорочці білого кольору.
Вони обіймали один одного, цілували, дивилися з ніжністю та любов'ю. На камеру закохані не соромилися показувати щирі почуття.
Alyosha і Тарас Тополя / Фото з інстаграму Alyosha
Alyosha і Тарас Тополя / Фото з інстаграму Alyosha
Alyosha і Тарас Тополя / Фото з інстаграму Alyosha
Також Alyosha фотографувалася й у кораловій сукні, в якій була пристраснішою.
Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання,
– написала співачка у публікації.
Alyosha і Тарас Тополя / Фото з інстаграму Alyosha
У коментарях під фото шанувальники засипали подружжя компліментами.
- "Будьте щасливими все життя!"
- "Які ви красиві у своїй любові!"
- "Солоденькі!"
- "Ви прекрасні!"
- "Яка чудова пара!"