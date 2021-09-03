Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и Тарас Тополя являются одной из самых популярных семей в украинском шоу-бизнесе. Поэтому новые фотографии супругов всегда привлекают поклонников.
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Романтические фото Alyosha и Тараса Тополи
Летний отпуск пара вместе с детьми провела на солнечном Кипре. Там влюбленные не потеряли возможности сняться в фотосессии на фоне невероятно красивых пейзажей.
Alyosha появилась перед камерой в белоснежном платье с кружевом. Волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах. Тарас нежно обнимал любимую, стоя перед ней в белом костюме с принтом в клетку и рубашке белого цвета.
Они обнимали друг друга, целовали, смотрели с нежностью и любовью. На камеру влюбленные не стеснялись показывать истинные чувства.
Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha
Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha
Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha
Также Alyosha фотографировалась и в коралловом платье, в котором была более страстной.
Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил свою любовь,
– написала певица в публикации.
Alyosha и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha
В комментариях под фото поклонники засыпали супругов комплиментами.
- "Будьте счастливы всю жизнь!"
- "Какие вы красивые в своей любви!"
- "Сладенькие!"
- "Вы прекрасны!"
- "Какая замечательная пара!"