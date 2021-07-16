Звездная мамочка почти все свободное время уделяет детям. Она обожает играть с ними, вместе изучать что-то новое. Также в своем инстаграме Alyosha иногда публикует новые семейные кадры, на которых показывает особые моменты.

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Новые фото Alyosha с сыновьями

На днях исполнительница обнародовала новые фотографии, где изображена вместе с сыновьями – Романом и Марком. Alyosha позировала с ребятами, сидя на скамейке.

Она предстала перед камерой в черных джинсовых шортах и желтой кофте, которые соединила с белой обувью. Волосы собрала в пучок сверху, оставив лишь несколько локонов, которые красиво спадали на лицо. Веки Alyosha накрасила темными тенями, а губы – насыщенной помадой. Среди украшений ее аутфит дополняли серьги и подвеска.

Роман и Марко нежно прижались к мамочке и мило улыбались на камеру.



Alyosha с сыновьями / Фото из инстаграма Alyosha

На другом снимке ребята вместе с мамой прогуливались. Они наслаждались теплым летним днем на свежем воздухе.



Alyosha с сыновьями / Фото из инстаграма Alyosha