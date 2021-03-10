Известная украинская исполнительница Alyona Alyona поразила поклонников новой горячей фотосессией, где позировала в нижнем белье. Эротические фото взбудоражили сеть и набрали большое количество комментариев.

Одна из самых популярных украинских хип-хоп исполнительниц Alyona Alyona не стесняется обнажаться перед огромной аудиторией и делать откровенные снимки. На днях рэперша захватила сеть горячими фото.

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Alyona Alyona засветила пышные формы

Знаменитость позировала перед камерой в кружевном бюстгальтере и полупрозрачных трусиках. Белье удачно подчеркнуло пышную грудь рэперши. Комната, где проводилась фотосессия, была заполнена цветным искусственным светом, что делало фотографии атмосферными.



Alyona Alyona / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Alyona Alyona примеряла разное нижнее белье и демонстрировала особенности своего тела. В частности, звезда показала растяжки на животе, которые сфотографировали вблизи.



Alyona Alyona / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Соблазнительная рэперша распустила черные волосы и выпрямила их. Она не дополняла образ аксессуарами, ведь хотела акцентировать внимание на роскошном теле. Alyona Alyona сделала также легкий макияж, подчеркнув глаза стрелками и накрасив губы красной помадой.



Alyona Alyona / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Реакция сети

Поклонников поразила откровенная фотосессия рэперши, но в основном пользователи сетей положительно отреагировали на снимки исполнительницы: