Бывшая солистка дуэта YUKO Юлия Юрина презентовала дебютный клип и песню "Молоко" в рамках сольной карьеры. Однако русскоязычный трек вдребезги раскритиковали в сети.

После распада дуэта YUKO, исполнявшего в жанре электро-фолка, его солисты объявили об отдельных сольных карьерах. В частности, певица Юлия Юрина уже выпустила первый мини-альбом и дебютный клип на песню "Молоко".

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Юлия Юрина презентовала клип

Артистка выпустила мини-альбом "Онлифан", в который вошло четыре композиции: "Молоко", "Локоны", "Мотыльки", "Вебкам". А на песню "Молоко" Юлия выпустила динамичный клип.

"Я поняла, что в течение долгого времени старалась угодить всем, кроме себя. Свои вкусы я прятала в папку "гилти плежа", от чего очень устала и больше не хочу никому ничего доказывать. Я хочу жить так как хочу, научиться быть честной с собой и развлекаться. Вам может это нравиться, а может не нравиться, но я такая на пути к себе и собственной свободе. Я позволяю себе развлекаться и зову делать это со мной", – прокомментировала выход видеоработы певица.

В песне Юлия Юрина поет о сексе, рэпере Тиме Белорусских и алкоголь. Зато в ролике она танцует тверк и обливает себя белой жидкостью.

Смотрите видео ЮЮ – "Молоко" онлайн 18+

Реакция сети

За несколько часов ролик набрал более 7 тысяч просмотров. Однако количество негативных отзывов преобладает против предпочтений. Пользователи сети поделились, что дебютный ролик очень напоминает русскую поп-музыку, а образ певицы очень банален и неоригинален. Также фаны отмечают, что распад дуэта YUKO не был достоин такой сольной карьеры Юриной.

Хочу плакать;

Тот момент, когда хочется, чтобы это был первый и последний клип... Занавес, шок, разочарование;

Боже, после проекта YUKO такое? Если это не стеб и высмеивание – тогда полный провал;

И ради этого стоило закончить существование YUKO? Зазорно;

Большинству тех, кто любил голос Юли в YUKO, это точно не понравится. Жаль, что произошло такое резкое изменение формы и целевой аудитории, подобного контента и без этого много;

Юля, кликни дважды, если тебя держат в заложниках;

Простите, но это дно. Мне физически стало противно от просмотра;

Ты можешь вывезти девушку из России, но Россию из девушки не вывезешь... Только не называйся украинской певицей, пожалуйста.

Однако есть и те, кто положительно реагирует на такое видео. Но таких комментариев значительно меньше: