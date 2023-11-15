Не живем в хоромах, – Alyona Alyona откровенно рассказала об отношениях с бойфрендом

Реперша Alyona Alyona не скрывает бойфренда, но не хочет рассказывать о нем публике. На днях она поделилась несколькими деталями.

Исполнительница, которая попробует свои силы на Нацотборе на Евровидение, впервые рассказала о личной жизни. Бойфренд Alyona Alyona играет в ее жизни немаловажную роль, ведь вдохновил ее на перемены.

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Alyona Alyona об отношениях с бойфрендом

Реперша призналась, что ее любимый "вытащил" из ее души то, что очень долго лежало на дне. Речь идет о женственности.

Мне нравится эта трансформация, потому что я действительно начала испытывать душевное счастье, например, роясь на клумбе. Мне это нравится. Мне нравится стирать и развешивать белье. Я никому не даю развешивать это моя стихия, это мое лего. Я начала показывать, как что-то готовлю,

– поделилась артистка.

Сейчас влюбленные не роскошествуют – живут в трехкомнатной квартире с братом Владимира и его девушкой. И Alyona Alyona все равно чувствует себя счастливым.

"Мне все равно, что мы живем не в хоромах, что там нет какого-то супер ремонта, что там тесно. Неважно. Это ценность, которая изменилась из-за войны. Я не хочу евро квартиры, ничего такого, мне все равно. Я там счастлива".

Интервью с Alyona Alyona: смотрите видео онлайн

Кто бойфренд Alyona Alyona

Еще в феврале этого года реперша намекнула на новые отношения. Она никогда не скрывала любимого, но признавалась, что вести семейный блог не собирается.

Летом фаны Alyona Alyona обнаружили, что бойфрендом исполнительницы есть диджей и продюсер VovKING. Он работает в музыкальной индустрии, занимаясь созданием хитов с 2010 года.

VovKING представил свои треки на известных лейблах и выступал на многих фестивалях. В 2021 году он вместе с O.Torvald и DJ Tapolsky представил альбом "Використовуй нас".



VovKING / Фото с инстаграммы VovKING