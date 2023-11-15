Не живем в хоромах, – Alyona Alyona откровенно рассказала об отношениях с бойфрендом
Источник:Маша Ефросинина
Реперша Alyona Alyona не скрывает бойфренда, но не хочет рассказывать о нем публике. На днях она поделилась несколькими деталями.
Исполнительница, которая попробует свои силы на Нацотборе на Евровидение, впервые рассказала о личной жизни. Бойфренд Alyona Alyona играет в ее жизни немаловажную роль, ведь вдохновил ее на перемены.
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Alyona Alyona об отношениях с бойфрендом
Реперша призналась, что ее любимый "вытащил" из ее души то, что очень долго лежало на дне. Речь идет о женственности.
Мне нравится эта трансформация, потому что я действительно начала испытывать душевное счастье, например, роясь на клумбе. Мне это нравится. Мне нравится стирать и развешивать белье. Я никому не даю развешивать это моя стихия, это мое лего. Я начала показывать, как что-то готовлю,
– поделилась артистка.
Сейчас влюбленные не роскошествуют – живут в трехкомнатной квартире с братом Владимира и его девушкой. И Alyona Alyona все равно чувствует себя счастливым.
"Мне все равно, что мы живем не в хоромах, что там нет какого-то супер ремонта, что там тесно. Неважно. Это ценность, которая изменилась из-за войны. Я не хочу евро квартиры, ничего такого, мне все равно. Я там счастлива".
Интервью с Alyona Alyona: смотрите видео онлайн
Кто бойфренд Alyona Alyona
- Еще в феврале этого года реперша намекнула на новые отношения. Она никогда не скрывала любимого, но признавалась, что вести семейный блог не собирается.
- Летом фаны Alyona Alyona обнаружили, что бойфрендом исполнительницы есть диджей и продюсер VovKING. Он работает в музыкальной индустрии, занимаясь созданием хитов с 2010 года.
- VovKING представил свои треки на известных лейблах и выступал на многих фестивалях. В 2021 году он вместе с O.Torvald и DJ Tapolsky представил альбом "Використовуй нас".