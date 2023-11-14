Как супруги сообщили в своих соцсетях, 20 лет назад они впервые сходили на свидание. С тех пор пара не расставалась.
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Цукерберг с супругой празднуют годовщину
Супруга Цукерберга Присцилла Чан поделилась архивным фото с мужем. Она показала, как пара выглядела около 20 лет назад.
20 лет от нашего первого свидания. Он все еще постоянно заставляет меня смеяться, и нам никогда не хватает безумных приключений. А теперь у нас три маленьких леди,
– подписала снимок Присцилла.
Марк Цукерберг с женой / Фото из ее фейсбука
Марк Цукерберг также поделился архивным снимком и рассказал, как они познакомились.
"Мы встретились на прощальной вечеринке, которую мои друзья устроили для меня в колледже, когда думали, что меня собираются выгнать из школы. Я пригласил ее на свидание, но сказал ей, что нам нужно скоро уйти, поскольку у меня осталось всего несколько дней. Позже я основал Facebook, мы поженились, а теперь у меня три замечательные девушки. Вот так безумная поездочка", – написал предприниматель.
Марк Цукерберг с женой / Фото из его фейсбука
Что известно об отношениях супругов
- Марк Цукерберг Присцилла Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарварде. В 2012 году они поженились.
- В 2015 году у супругов родилась дочь Максима. Тогда в честь ее рождения они пообещали постепенно отдать 99% своих акций Facebook, чтобы сделать мир лучше. В то время эту сумму оценивали в 45 миллиардов долларов.
- Через два года семья пополнилась вторым ребенком – на свет появилась дочь Августа. В марте они в третий раз стали родителями – у Марка и Присциллы родилась дочь Аврелия.