Я ничего не скрываю, – Alyona Alyona о выступлениях на корпоративах и скандальной свадьбе во Львове

Украинская реперка Alyona Alyona поделилась деталями скандала с фестивалем Easy Busy Fest в Варшаве с российскими спонсорами. Также она высказалась о свадьбе экспрокурора во Львове.

Певица рассказала, что если бы ей предложили выступить на скандальной свадьбе, она отказалась бы. Однако хорошо относится к выступлениям на корпоративах, поскольку они дают возможность удерживать команду и донатить.

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Alyona Alyona рассказала о скандальном фестивале в Варшаве

По словам артистки, за 5 дней до фестиваля Easy Busy Fest, на котором должны выступить известные украинские певцы, организаторы сообщили, что появился новый спонсор. Выяснилось, что он из России.

Добавляется еще один спонсор, выкупающий наружную рекламу. Есть местная волонтерка, которая это видит, и оказывается, что там есть российские корни. Конечно, я проверяю, кто меня зовет, мониторинг проходит, но не каждый день, когда подписаны все бумаги. А здесь через пять дней такая обновочка. Все, конечно, отказались,

– поделилась знаменитость.

Звезда считает, что расследованием происхождения денег должны заниматься государственные службы, ведь артисты платят налоги на их работу.

На государственном уровне никто ничего не делает. Так кто же за что в этой стране должен отвечать? Я никогда не вижу в этих общественных хейтах, которые касаются какого-либо политического решения. Кого за корпоратив захейтили, есть лицо, его хейтят. А за политику я даже не знаю этих фамилий, кто за брущатку отвечает?

– возмутилась Алена.

В то же время добавила, что на свадьбах выступает редко. Чаще певицу приглашают на айти-корпоративы.

Отметим, что 7 – 8 октября во Львове в пятизвездочном комплексе Emily Resort состоялась свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы Госбюро расследований Роксоланы Москвы. В первый день на свадьбу пришли 300 гостей, а на второй – около 500. Праздничный торт молодоженов, по оценкам кондитеров, обошелся им около 100 тысяч гривен.

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