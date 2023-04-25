Alyona Alyona вспомнила, как "выбивала" деньги из украинцев: кем работала звезда до популярности
Источник:"Тихий вечер с Еленой Кравец"
Реперка Alyona Alyona до популярности перепробовала немало профессий. Одна из них предполагала "выбивать долги" у людей.
О том, что репер Alyona Alyona работала воспитательницей в саду, знает немало ее фанов. Но мало кому известно, что в возрасте 20 – 21 года она была коллектором.
Смотрите также Реперка Alyona Alyona записала песню на языке жестов для слабослышащих: чувственное видео
Alyona Alyona работала коллектором
В этой должности Alyona Alyona работала около трех месяцев. Певица должна была давить на людей, она "требовала" и "выбивала" долги украинцев. Алена признается, что работа нуждалась в стрессоустойчивости.
Эта работа учит холодным контактам, учит тебя быть другим человеком, говорить заготовленными текстами, морально давить и выбивать долги. Если меня за день сорок раз не слали на три буквы, то это был лайтовый день,
– с улыбкой рассказала репер.
"Это коллекторская компания, поэтому ты проходишь долгое собеседование, учишь правила и законодательство, которое нельзя нарушать – угрожать убийством, например. Ты работаешь в рамках и просто звонишь, учишься стоять на своем. За первый месяц работы я с 20 работников занимала седьмое место за успехом".
И Alyona Alyona не задержалась на работе долго. Все потому, что ей приходилось далеко ездить: из родной Барышевки в Киев.Интересно, что Alyona Alyona начала работать еще с 14 лет. В этом возрасте она устроилась в известный косметический бренд и продавала косметику. Но за это получала не средства, а скидки, потому что была несовершеннолетней.
Кем работали звезды до популярности
- Победительница Евровидения-2016 Джамала в детстве работала в семейном кафе – мыла более 150 тарелок, кастрюль в день.
- Актер Тарас Цымбалюк в студенческие годы нашел возможность подрабатывать. Он был на футбольных матчах стюардом, то есть следил за безопасностью.
- Народная артистка Ирина Билык до большой сцены работала секретаршей в киевском ЖЭКе. При этом она даже не умела печатать на машинке, но только делала это при руководстве.