Alyona Alyona вспомнила, как "выбивала" деньги из украинцев: кем работала звезда до популярности

Реперка Alyona Alyona до популярности перепробовала немало профессий. Одна из них предполагала "выбивать долги" у людей.

О том, что репер Alyona Alyona работала воспитательницей в саду, знает немало ее фанов. Но мало кому известно, что в возрасте 20 – 21 года она была коллектором.

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Alyona Alyona работала коллектором

В этой должности Alyona Alyona работала около трех месяцев. Певица должна была давить на людей, она "требовала" и "выбивала" долги украинцев. Алена признается, что работа нуждалась в стрессоустойчивости.

Эта работа учит холодным контактам, учит тебя быть другим человеком, говорить заготовленными текстами, морально давить и выбивать долги. Если меня за день сорок раз не слали на три буквы, то это был лайтовый день,

– с улыбкой рассказала репер.

"Это коллекторская компания, поэтому ты проходишь долгое собеседование, учишь правила и законодательство, которое нельзя нарушать – угрожать убийством, например. Ты работаешь в рамках и просто звонишь, учишься стоять на своем. За первый месяц работы я с 20 работников занимала седьмое место за успехом".

И Alyona Alyona не задержалась на работе долго. Все потому, что ей приходилось далеко ездить: из родной Барышевки в Киев.

Кем работали звезды до популярности

Победительница Евровидения-2016 Джамала в детстве работала в семейном кафе – мыла более 150 тарелок, кастрюль в день.

Актер Тарас Цымбалюк в студенческие годы нашел возможность подрабатывать. Он был на футбольных матчах стюардом, то есть следил за безопасностью.

Народная артистка Ирина Билык до большой сцены работала секретаршей в киевском ЖЭКе. При этом она даже не умела печатать на машинке, но только делала это при руководстве.

, что Alyona Alyona начала работать еще с 14 лет. В этом возрасте она устроилась в известный косметический бренд и продавала косметику. Но за это получала не средства, а скидки, потому что была несовершеннолетней.