Alyona Alyona празднует день рождения: что просит артистка для Барышевки

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona 14 июня отмечает 31-летие. Но, как и миллионы других украинцев, она просит только победы для страны, а также призывает помочь ее людям из городка Барышевка, где она работала воспитательницей.

Хотя Alyona Alyona родом из Кировоградщины, однако до начала увлечения рэпом она работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в поселке Барышевка Киевской области. Но после роста популярности она покинула эту область деятельности, впрочем, не забывает о горожанах, с которыми она жила несколько лет.

Читайте также Alyona Alyona отдала брендовые вещи скрывавшимся в метро людям: "Им было нужнее"

Говорит, что каждый день из городка идут воевать на фронт мужчины и нуждаются в разной амуниции.

Киевская область уже вышла из-под оккупации, но все равно он (волонтерский штаб) продолжает свою работу и помогает разным регионам Украины и направлениям на фронте. Очень многие военные сейчас проходят через барышевский военкомат и нуждаются в разной амуниции. И девушки, сидящие в швейном цехе, ежедневно шьют плитоноски, броники, аптечки, не останавливаясь,

– рассказала Alyona Alyona и говорит, что для нее это было бы лучшим подарком.



Alyona Alyona попросила помощи для военных из Барышевки / Фото из инстаграммы

Также она подчеркнула, что желает Украине победы.

"Мое желание единственное – чтобы мы выиграли эту войну и выгнали захватчиков из нашей прекрасной земли", – подчеркнула рэп-исполнительница.

Сейчас Alyona Alyona находится в Европе. Артистка принимает участие в благотворительных концертах, а также проводит свои концерты. До этого девушка занималась волонтерством в Украине. Поклонники звезды поздравляют ее с праздником и желают скорейшей победы.

Какие звезды имели дни рождения во время войны