Украинское в Германии: Alyona Alyona и Jerry Heil анонсировали мощный трек с немкой

Alyona Alyona и Jerry Heil анонсировали мощный трек с немецкой исполнительницей. Так звезды популяризируют украинское в Германии.

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil не только давали концерты в Германии и собирали средства для ВСУ, но и занимались творчеством. В частности, они записали трек с германской исполнительницей.

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Alyona Alyona и Jerry Heil анонсировали трек

Исполнители записали интернациональную песню с немецкой артисткой Ela. В основе трека – украинская купальская песня.

В Германии будут слушать украинскую музыку! Мы с вами так давно мечтали об этом — и вот первый шаг: наша коллаборация с немецкой певицей и сонграйтером Ela. Это не просто международный трек. В его основе – украинская купальская песня!

– поделились звезды.



Alyona Alyona и Jerry Heil из Ela / Фото из инстаграма звезд

Alyona Alyona и Jerry Heil добавили, что эта песня поможет продвигать украинское в мире и популяризировать нашу культуру в Европе.

"Потому что нам не интересно просто поставить галочку, что мы сделали трек в Европе – нам важно сделать так, чтобы наши этнические музыкальные особенности стали долговечным музыкальным трендом в мире – наряду с испанским, шведским, французским и другими узнаваемыми характерными звучаниями музыки народов мира. Это должно было произойти давно. Но похоже, что наступило решающее время".

Певицы также показали фрагменты их сотрудничества:

В комментариях поклонники поддерживают исполнительниц и ждут совместного трека: