Українське в Німеччині: Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували потужний трек з німкенею
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували потужний трек з німецькою виконавицею. Так зірки популяризують українське в Німеччині.
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil не тільки давали концерти в Німеччині та збирали кошти для ЗСУ, але й займались творчістю. Зокрема, вони записали трек з німецькою виконавицею.
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Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували трек
Виконавиці записали інтернаціональну пісню з німецькою артисткою Ela. В основі треку – українська купальська пісня.
В Німеччині слухатимуть українську музику! Ми з вами так давно мріяли про це — і ось перший крок: наша колаборація з німецькою співачкою та сонграйтеркою Ela. Це не просто інтернаціональний трек. В його основі – українська купальська пісня!
– поділились зірки.
Alyona Alyona і Jerry Heil з Ela / Фото з інстаграму зірок
Alyona Alyona і Jerry Heil додали, що ця пісня допоможе просувати українське у світі та популяризувати нашу культуру в Європі.
"Тому, що нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек в Європі – нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі – наряду з іспанською, швецькою, французькою та іншими упізнаваними характерними звучаннями музики народів світу. Це мало статися давно. Але схоже, що настав вирішальний час".
Співачки також показали фрагменти їхньої співпраці:
У коментарях шанувальники підтримують виконавиць та чекають на спільний трек:
- "Так гарно і чарівно. Дівчата, це круто";
- "Дуже люблю такі мотиви";
- "Дуже круто";
- "Як круто, що ви прославляєте нашу неньку Україну на весь світ!!! Яна – ти крута";
- "Пам‘ятаю, як почула ці пісню вперше, коли була малою у таборі і не могла зупинитися слухати. А тепер чую від вас. Чекаю на вихід треку";
- "Вау! Дуже чекаю! Як раз на день народження та на Івана Купала";
- "Я вже не дочекаюсь нового треку, скоріше вже".