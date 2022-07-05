Українське в Німеччині: Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували потужний трек з німкенею

Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували потужний трек з німецькою виконавицею. Так зірки популяризують українське в Німеччині.

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil не тільки давали концерти в Німеччині та збирали кошти для ЗСУ, але й займались творчістю. Зокрема, вони записали трек з німецькою виконавицею.

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Alyona Alyona і Jerry Heil анонсували трек

Виконавиці записали інтернаціональну пісню з німецькою артисткою Ela. В основі треку – українська купальська пісня.

В Німеччині слухатимуть українську музику! Ми з вами так давно мріяли про це — і ось перший крок: наша колаборація з німецькою співачкою та сонграйтеркою Ela. Це не просто інтернаціональний трек. В його основі – українська купальська пісня!

– поділились зірки.



Alyona Alyona і Jerry Heil з Ela / Фото з інстаграму зірок

Alyona Alyona і Jerry Heil додали, що ця пісня допоможе просувати українське у світі та популяризувати нашу культуру в Європі.

"Тому, що нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек в Європі – нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі – наряду з іспанською, швецькою, французькою та іншими упізнаваними характерними звучаннями музики народів світу. Це мало статися давно. Але схоже, що настав вирішальний час".

Співачки також показали фрагменти їхньої співпраці:

У коментарях шанувальники підтримують виконавиць та чекають на спільний трек: