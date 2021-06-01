Святослав Вакарчук рассказал, злоупотребляет ли алкоголем

О личной жизни харизматичного лидера группы "Океан Эльзы" ширится множество слухов, ведь он редко делится личным. На днях Святослав Вакарчук публично прокомментировал свои отношения с алкоголем. Выпивает ли артист, узнавайте дальше.

На протяжении всего карантина 46-летний Святослав Вакарчук редко появлялся на публике и почти не выходил на связь с журналистами. Это вызвало слухи, что музыкант злоупотребляет алкоголем. Сам лидер "Океана Эльзы" признался, что не относится к выпивке резко отрицательно.

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Алкоголь – это прекрасная вещь, если не злоупотреблять,

– лаконично ответил Святослав Вакарчук.

Более того, он заверил, что является сторонником здорового образа жизни и держит себя в отличной форме. Вакарчук отказался от сахара и начал бегать. Поэтому фронтмена группы "Океан Эльзы" можно увидеть если не на концертах, то на улицах столицы.

"Никуда я не исчезал. Я хожу по улицам, я не прячусь ни от кого, я езжу в машине без тонированного стекла за рулем. Вчера получил штраф, как все люди порой это делают", – добавил Святослав Вакарчук.

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К слову, встретить Святослава Вакарчука можно не только в Киеве. В начале мая артист отдыхал в Мукачево. Он показывал невероятные пейзажи и фотографировался на фоне сакур.