Вакарчук в Мукачево
Новые снимки Святослав Вакарчук обнародовал в своем инстаграме. На них мужчина показал улицу, на которой с обеих сторон цветут сакуры, а также роскошную озелененную набережную. Стоит добавить, что само цветение сакур считают "изюминкой" Закарпатья, на которую едут посмотреть со всей Украины ежегодно.
Читайте также На сакуры в Ужгород: как устроить незабываемую поездку
Не исключением стал и Святослав Вакарчук. На одной из фотографий можно увидеть, как он удобно устроился посреди зеленой грядки и счастливо смотрел на пышные украшенные деревья. Для короткого путешествия он надел синие джинсы, серую кофту, кроссовки и солнцезащитные очки.
"Где-то на набережной в Мукачево... Там, где душу вынимает сакура..." – подписал фото звезда "Океана Эльзы".
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Обратите внимание 7 туристических объектов в Карпатах, которые стоит посетить весной
Святослав Вакарчук во Львове
Правда, неизвестно, уехал ли Вакарчук 1 мая в Мукачево, или это архивные фото. Поскольку днем ранее он публиковал фото со Львова недалеко от Церкви святого Андрея. Певец зафиксировал, как волшебно зацвели деревья под светом вечерних фонарей.
"Львов. Сейчас... У меня все!" – подписал фото артист.
Фанаты восхищены приездом любимого исполнителя и земляка и засыпают его комплиментами:
- "А за окном уже весна";
- "Какая красота! Передавайте привет Львову, соскучилась безумно!";
- "Прекрасно, выезжаем!";
- "Супер!";
- "Лучший город в мире";
- "Мой Львов – маленький Париж".
Некоторые комментаторы также вспомнили строки из его песни, смотря на украшенные деревья: "... В той день, коли ми станемо собою – зацвітуть абрикоси..."