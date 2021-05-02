Вакарчук в Мукачево

Новые снимки Святослав Вакарчук обнародовал в своем инстаграме. На них мужчина показал улицу, на которой с обеих сторон цветут сакуры, а также роскошную озелененную набережную. Стоит добавить, что само цветение сакур считают "изюминкой" Закарпатья, на которую едут посмотреть со всей Украины ежегодно.

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Не исключением стал и Святослав Вакарчук. На одной из фотографий можно увидеть, как он удобно устроился посреди зеленой грядки и счастливо смотрел на пышные украшенные деревья. Для короткого путешествия он надел синие джинсы, серую кофту, кроссовки и солнцезащитные очки.

"Где-то на набережной в Мукачево... Там, где душу вынимает сакура..." – подписал фото звезда "Океана Эльзы".

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Святослав Вакарчук во Львове

Правда, неизвестно, уехал ли Вакарчук 1 мая в Мукачево, или это архивные фото. Поскольку днем ранее он публиковал фото со Львова недалеко от Церкви святого Андрея. Певец зафиксировал, как волшебно зацвели деревья под светом вечерних фонарей.

"Львов. Сейчас... У меня все!" – подписал фото артист.

Фанаты восхищены приездом любимого исполнителя и земляка и засыпают его комплиментами:

"А за окном уже весна";

"Какая красота! Передавайте привет Львову, соскучилась безумно!";

"Прекрасно, выезжаем!";

"Супер!";

"Лучший город в мире";

"Мой Львов – маленький Париж".

Некоторые комментаторы также вспомнили строки из его песни, смотря на украшенные деревья: "... В той день, коли ми станемо собою – зацвітуть абрикоси..."