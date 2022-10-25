Алину Гросу выписали из больницы: как она чувствует себя после операции

Певица Алина Гросу недавно сообщала, что ей сделали операцию. Артистка не рассказывала, что именно произошло. Теперь сообщила, что уже вернулась домой.

Через несколько дней после хирургического вмешательства 27-летняя исполнительница вернулась домой. Однако дома она сама, без любимого.

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Как Алина Гросу чувствует себя после операции

Артистка не показала, как выглядит сейчас, только рассказала, что уже дома. Алина варила компот, сняла на камеру кастрюлю с жидкостью и фруктами. На видео она сказала, что сама варит себе компот, поскольку некому о ней позаботиться.

Я уже дома, чувствую себя получше, уже стою на ногах. Все еще немного болит. И некому мне компот сварить, варю сама сейчас,

– сказала Гросу.



Алина Гросу дома / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Вероятно, любимый артистки – российский актер Роман Полянский сейчас не с ней. В инстаграмме Гросу уже давно не публиковала общие фото и не появлялась с избранником на публике. Ранее Романа критиковали за умолчание войны. Пока неизвестно, влюблены ли до сих пор вместе. Алина редко комментирует личную жизнь и сейчас не говорит о Полянском. Но после того, как она сообщила об операции, рассказала, что у нее был сложный период. Подробности артистка не сообщила.

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