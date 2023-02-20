Алина Шаманская провела уикенд в компании героя "Холостячки": как он оказался в США - фото

Журналистка и блогерша Алина Шаманская осталась жить с сыном в Калифорнии. На выходных она ездила на детский день рождения в Сан-Диего и встретила там известного украинского комика.

После публичного разрыва с Русланом Ханумаком Алина Шаманская понемногу обживается в США. Если на прошлой неделе она нашла на свалке телевизор за 4,5 тысячи долларов, то теперь показала своих украинских друзей в Сан-Диего. Среди них, на удивление, победитель "Холостячки" и бывший Ксении Мишиной Александр Эллерт.

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Алина Шаманская встретилась с Эллертом в США

Алина Шаманская повезла сына Артура на день рождения друга, а встретила на праздновании Александра Эллерта. Похоже, именно он помог блогерше найти жилье в городе Ньюпорт-Бич, но сделал вид, что ее фанат.

Я так переживал, чтобы вы нашли квартиру, такая бедненькая. Вы просто молодец. Дайте я вас обниму,

– сказал Эллерт на камеру.

"Слушайте, это вы помогали мне найти квартиру? Спасибо, что у меня такие подписчики, такие искренние люди, реально помогающие, поддерживают физически даже в поиске квартиры", – прокомментировала Алина Шаманская, которая на самом деле давно с ним знакома.

Ощущение, что побывала дома в Киеве в этот вечер,

– призналась блогерша в сторис.

Алина Шаманская с Эллертом в США / Фото с инстаграма блогерши

Алина Шаманская с Эллертом и друзьями в США / Фото с инстаграма блогерши

Почему Александр Эллерт в США

Отметим, что бывший Мишиной Эллерт утверждает, что уже в третий раз официально выехал из Украины в США. Там он снимает ютуб-шоу "Гоу, дізнаємось" о россиянах в Америке, но обращается и к украинцам. Комик отмечает, что американцы нам ничего не должны, поэтому за любую помощь нужно быть благодарными.

Уважаемые украинцы, а именно уехавшие. От того, как вы себя ведете за границей, складывается впечатление обо всех украинцах, а все не такие, как вы. Немного лошадей притормозите, вам ничего не должны. Помощь – это не обязательство, это искреннее желание. Не отбивайте его у людей своим хамством и наглостью,

– написал Александр Эллерт в инстаграме.

Напомним, еще в августе юмориста критиковали за поездку в Калифорнию. Тогда он шутил, что уехать в США ему помог президент Зеленский, с начала каденции которого он "не платит за коммуналку, нарушает скоростной режим, бесплатно ест во всех ресторанах" и так далее.

Сейчас же Эллерту пишут следующее: