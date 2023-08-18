Экономлю впервые за 6 лет, – Алина Шаманская призналась, сколько тратит на жизнь в США

Блоггерша Алина Шаманская с сыном после начала полномасштабного вторжения переехала в США. Она рассказала, что ей очень нравится страна, где она живет. Однако по словам блоггерши, это очень дорого.

Она призналась, что каждый месяц тратит не менее 2 тысяч долларов на еду. Кроме этого, немалые средства блоггер тратит на аренду квартиры, бензин, коммунальные услуги и т.д. Сколько всего Алина денег тратит в месяц – смотрите ниже.

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Сколько Алина тратит в США

Шаманская поделилась, что живет в штате Калифорния, а именно в округе Ориндж. Этот город входит в список одного из самых дорогих мест для жизни в мире. Следовательно, она даже вынуждена экономить.

Я откровенно признаюсь, что экономлю впервые за 6 лет своей жизни. Я блоггер миллионник, но в Америке я человек, который смотрит на цены. Я человек, который говорит: "Сыночек, сегодня мы не возьмем эту шоколадку, потому что должны заплатить за квартиру, коммуналку и т.д.". Поэтому я экономлю и езжу в магазины, которые дешевле,

– призналась блоггерша.

Постоянные расходы Алины Шаманской в США:

Аренда квартиры – 2500 долларов;

Страхование авто – 170 долларов;

Бензин – 400 долларов;

Коммунальные услуги (свет и вода) – 200 долларов;

Интернет – 100 долларов;

Мобильная связь – 120 долларов;

Продукты – 2 тысячи долларов.

Всего блогерша отметила, что каждый месяц ей обходиться приблизительно в 7 тысяч долларов. Кроме этого, Шаманская поделилась, что не посещает косметолога и не делает большинство процедур, которые делала в Украине. Волосы она красит всего раз в два месяца.

Вернется ли Алина в Украину

Блоггер призналась, что до окончания войны в Украине не планирует возвращаться, потому что волнуется из-за жизни и психологического состояния сына. Однако она мечтает жить 50/50. Шаманская призналась, что не сможет теперь жить без Америки. В то же время, она очень любит Украину. Впрочем, Алина отметила, что все знания, которые получит в США, хочет использовать в Украине.

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