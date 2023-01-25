Alina Pash показала фото молодого Зеленского, с которым познакомилась на "фарфоровой" свадьбе

Молодая артистка Alina Pash из Закарпатья в день рождения президента Владимира Зеленского поделилась забавной историей. С тогда еще комиком юная девушка познакомилась в Киеве при поступлении в университет 12 лет назад.

Как рассказала певица, в июле 2010 года она отправилась в Киев вместе с родителями, чтобы поступить в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства. На время экзаменов их приютили у себя дома друзья, а по соседству тогда жили Зеленские – Владимир и Елена. Чтобы вместе отпраздновать "фарфоровую" свадьбу родителей (20 лет), которая пришлась в тот день, звездную пару из "Квартала 95" пригласили в гости.

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Там я впервые увидела того, кого видела до этого только в телевизоре, и харизма которого мне очень нравилась. "Светлые и замечательные люди" – подумала я. Помню, как еще закарпатски не отставала в юморе с Владимиром, попросила автограф (единственный в моей жизни, кстати), где он пожелал побед, популярности, славы, а главное настроения и мгновений удачи, потому что они обязательно будут,

– вспомнила Alina Pash.

Она добавляет, что спустя годы понимает, что ее первое чувство искренности сохранилось в муже до сих пор.

"Теперь это наши президент и первая леди, за которых мне гордо. И, кроме поздравлений, хочу сказать вам спасибо. Спасибо, что дарите надежду и свет миллионам украинцев. P.S. Представить себе не могла, что во второй раз увижу Вас на Майдане в 2019-м", – подытожила артистка.



Alina Pash и Владимир Зеленский в 2010 году / Фото из инстаграмма артистки

Отметим, что в 2019-м Алина действительно впервые за много лет была на одной площадке с Зеленским – на Майдане Незалежности 24 августа, когда проводили праздничный парад. Тогда артистка исполняла рэп во время гимна Украины.

Alina Pash на параде в День Независимости, 2019 год: видео онлайн