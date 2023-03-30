Я не уважаю Псюка, – Alina Pash назвала "галимыми" отношения с лидером Kalush

Певица Alina Pash призналась в конфликте с солистом группы Kalush Orchestra. Артисты не смогли найти общий язык ни на Нацотборе, ни после него.

Украинская певица Alina Pash рассказала об отношениях с коллективом Kalush Orchestra после поражения на Нацотборе Евровидения-2022. Артистка откровенно назвала их отношения "галимыми".

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Alina Pash о скандале с солистом Kalush

Я не уважаю Псюка. Он не может мне нормально смотреть в глаза. На Нацотборе не смотрел, когда я пыталась прежде всего поговорить. Зато все остальные члены команды очень классны. Они мне нравятся, общались со мной,

– призналась исполнительница.

Alina Pash отметила, что уважает группу Kalush Orchestra за их песни, ведь они творят музыку в похожем стиле. К тому же певица искренне болела за них на Евровидении.

"Я им плюсирую за это. Это помогает вытеснять из плейлистов людей русскую музыку. Это просто, пожалуй, личная история моя и Олега. У нас не сложилось общения, мне не нравится его манера. Мне кажется, если бы я могла, я бы его просто оббрасывала голыми словами без мата. Так бывает", – добавила артистка.

Интервью с Alina Pash: смотрите видео онлайн

Что произошло между артистами