Я не уважаю Псюка, – Alina Pash назвала "галимыми" отношения с лидером Kalush
Источник:"Розмова"
Певица Alina Pash призналась в конфликте с солистом группы Kalush Orchestra. Артисты не смогли найти общий язык ни на Нацотборе, ни после него.
Украинская певица Alina Pash рассказала об отношениях с коллективом Kalush Orchestra после поражения на Нацотборе Евровидения-2022. Артистка откровенно назвала их отношения "галимыми".
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Alina Pash о скандале с солистом Kalush
Я не уважаю Псюка. Он не может мне нормально смотреть в глаза. На Нацотборе не смотрел, когда я пыталась прежде всего поговорить. Зато все остальные члены команды очень классны. Они мне нравятся, общались со мной,
– призналась исполнительница.
Alina Pash отметила, что уважает группу Kalush Orchestra за их песни, ведь они творят музыку в похожем стиле. К тому же певица искренне болела за них на Евровидении.
"Я им плюсирую за это. Это помогает вытеснять из плейлистов людей русскую музыку. Это просто, пожалуй, личная история моя и Олега. У нас не сложилось общения, мне не нравится его манера. Мне кажется, если бы я могла, я бы его просто оббрасывала голыми словами без мата. Так бывает", – добавила артистка.
Интервью с Alina Pash: смотрите видео онлайн
Что произошло между артистами
- Еще до финала Национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash обвинила Kalush Orchestra в плагиате. Вроде бы они использовали элемент из ее песни в своем перепеве щедривки.
- Представители группы согласились, что музыка звучит похоже, но воровство отрицали. Они подчеркнули, что щедровка – народная песня.
- Уже на конкурсе Олег Псюк лаконично комментировал конфликт: "Не "бились никакие горшки". Мы "щедровали" и нам сказали, что у нас похожая партия баса. Не было никаких "горшков", никто ничего не бил. Нет никаких конкурентов, я не думаю об этом".