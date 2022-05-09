Alina Pash поздравила маму с днем рождения, перепев хит Kalush Orchestra для Евровидения

Певица Alina Pash перед Евровидением пожелала представителям Украины Kalush Orchestra победы. Она поздравила маму с днем рождения, перепев хит Stefania, с которым коллектив 10 мая выступит в полуфинале.

Во время Национального отбора на Евровидение-2022 между музыкантами были конфликты, однако, похоже, теперь все недоразумения уладили. В войну Алина поддержала коллектив, который в очередной раз расскажет об Украине всему миру.

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Alina Pash записала кавер на хит Kalush Orchestra

Алина переделала припев трека Stefania, а также спела стихотворение Андрея Малышко "Рідна мати моя". Этот кавер артистка посвятила матери, которой 9 мая день рождения. Украине Паш пожелала побед на всех фронтах, в частности, Kalush Orchestra на Евровидении.

Мама, Виктория, с днем твоего рождения! Обожаю. Спасибо, что родила меня на этой земле, в Украине,

– трогательно написала Алина.

"Ты моя самая главная победа, моя Виктория, потому что научила любить мир и неустанно идти дальше, будучи сильной на все несогласия. Я так счастлива быть твоей дочерью! Обещаю тебе, что понесу подаренный тобой свет дальше и обещаю, что буду им исцелять, прощать, объединять. Украина непременно победит, мы расцветем всей Родиной и станет по всей земле слава!", - сказала Паш.

Alina Pash перепела Stefania: смотрите видео онлайн

Отметим, что Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале Евровидения-2022 под номером 6. Прямой эфир из Италии состоится 10 мая. В этом году букмекеры прогнозируют победу именно представителям Украины.

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