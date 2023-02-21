Алина Гросу вернулась в Украину: как выглядит звезда после лечения – фото с родными

Певица Алина Гросу после лечения в Индии на время вернулась в Украину, чтобы увидеться с родными. Она восхитила сеть фото с 5-летним братом, а также показала свою бабушку.

Исполнительница приехала на несколько дней в родные Черновцы, чтобы увидели родных. Но, вероятно, звезда уже покинула Украину, это заметно с ее Instagram-Stories.

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Алина Гросу сообщила в соцсетях, что ненадолго вернулась домой и поделилась милыми фотографиями со своим пятилетним братом Михаилом.

Как выросло мое солнышко, а я и не заметила! Уже скоро братик в первый класс пойдет. А я наконец-то попала в родной город, где зарядилась энергией от семьи, близких людей и друзей,

– написала певица.



Звезда добавила, что ни на секунду не хотела покидать родные стены, потому что нигде не хорошо так, как дома.

Кроме того, Алина Гросу показала свою бабушку. Говорит, что недавно бабушка испугала всех своим здоровьем.



Алина Гросу с бабушкой / Скриншот с ее инстаграмм-стори

Артистка призналась, что к родным приехала ненадолго и скоро должна снова возвращаться в США. Там Алину ждет учеба.

"Должен снова ехать, лететь…на учебу. А еще планирую воплотить в жизнь новые идеи, музыкальные и не только, чтобы весь мир еще больше говорил о нашей стране. Сейчас меня ждет очень длинная дорога ", – рассказала Гроссу.

В Instagram-Stories она показала видео из самолета и выставила новые фото из США.



Алина Гросу поделилась новыми фото / Скриншот с ее инстаграмм-стори

Напомним, что недавно Алина прошла лечение в одном из госпиталей в Индии. Певица рассказала, как прошло ее восстановление и призналась, на сколько килограмм она похудела.

Кроме того, несколько месяцев назад Алине Гросу сделали операцию в Украине, которая длилась 3,5 часа. Однако, что именно стало причиной хирургического вмешательства, исполнительница не сообщила.