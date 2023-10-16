Я не скандалистка, – Алина Гросу призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином

Украинская певица Алина Гросу 3 года назад развелась с россиянином Александром Комковым. После этого артистка имела отношения еще с одним россиянином – Романом Полянским. Теперь звезда ответила, общается ли с бывшими партнерами.

Алина Гросу отметила, что она никогда не была скандалисткой и пытается сохранить дружеские отношения с бывшими. Об этом певица ответила в инстаграмм-сторисе.

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Общается ли Гросу с эксчеловиком

Поклонники поинтересовались у артистки, общается ли она с Александром Комковым после развода. Знаменитость откровенно призналась, что не поддерживает с эксмужем никаких связей.



Алина Гросу с Комковым / Фото из инстаграммы певицы

Также Алина Гросу отметила, что ни с кем не разрывала отношения с конфликтами, так что с бывшими партнерами у нее приятельские отношения.

Если вы о бывшем муже, то нет, никогда. И не вижу вообще смысла… А с бывшими парнями у меня не было никогда каких-то конфликтных ситуаций. Расходились, потому что видели, что у нас разные пути. Я не скандалистка. Спокойные дружеские взаимоотношения остались,

– объяснила певица.



Алина Гросу ответила об общении с бывшими / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Имеет ли Гросу отношения

Едва ли не впервые Алина призналась, что сейчас находится в отношениях, хотя и скрывает своего избранника.

Отношения есть. Парня нет, потому что теперь интересуют мужчины,

– подчеркнула артистка.



Алина Гросу призналась, имеет ли отношения / Скриншот с ее инстаграм-сторис

На днях Гросу поделилась кадрами с любимым. На видео загадочный мужчина нежно держал Алину за руку в кафе, а она смотрела на него влюбленным взглядом. Кроме того, на безымянном пальце певицы светилось кольцо.

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