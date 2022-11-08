"Больно, когда предают": Алина Гросу намекнула на разрыв с дременувшим в Москву Полянским

На минувшей неделе любимый Алины Гросу Роман Полянский засветился в Москве. Еще тогда поползли слухи, что они больше не вместе. Певица, которая сама охотно гастролировала Россией, лишь подогрела их, анонсировав песню о болезненном расставании.

27-летняя Алина Гросу, которая приходит в себя после операции, опубликовала архивные фото и отрывок из будущего украиноязычного трека о том, как девушка приходит в себя после разрыва с любимым. В комментариях предположили, что это их с Полянским история.

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Алина Гросу намекнула на разрыв с Полянским

Алина Гросу обратилась к фолловеров со словами благодарности и намекнула, что именно они, а не Полянский, стали ее поддержкой после операции: "Друзья, спасибо вам за ваши самые теплые слова, за поддержку. Если бы не вы, не знаю, как бы я смогла". Я с вами и также поддерживаю вас в это нелегкое время.

Она также описала свое настроение стихотворными строками о безответной любви.

Ця ніч холодна і темна. Вона нас випила одна. І давить мозок мій тут навіть стеля. Візьму дешевого вина, дістану за хвилину дна. Всі почуття мої тепер пустеля. Пуста квартира, пару стін. З вікна тут стелить сірий дим. А двері більше не впускають тебе. Залишу тут своє життя і тінь тої, ким стала я. Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди,

– написала Алина Гросу.

В комментариях сразу же предположили, что ее будущий трек о Романе Полянском, который сначала отсиживался с ней в Черновцах, а потом дременул назад в Москву:

"Да. Очень больно, когда любимый мужчина предает, очень";

"Не жалейте о мужчинах, которые оказались барахлом. Настоящее счастье у вас еще будет";

"Алинка, песня будет однозначно хитом, но очень жаль, что такой ценой. Главное – не терять веру в лучшее будущее".

Алина Гросу намекнула на разрыв с Полянским / Фото из инстаграма певицы

Что известно о романах Алины Гросу

Напомним, в июне 2019 года Алина Гросу вышла замуж за состоятельного россиянина Александра Комкова. Они сыграли роскошную свадьбу в Италии, на которую потратили не менее 100 тысяч евро. Однако в декабре, через полгода после церемонии, влюбленные развелись. Более того, Александр ушел от певицы со словами "Я тебя никогда не любил".

В феврале 2019 года Алина Гросу познакомилась с российским актером Романом Полянским. Он снимался в ее клипе на песню "Дико любила Вову". Так и закрутился их роман, а на публике они появились вместе только в марте 2021 года. Однако и тогда представились "партнерами по съемочной площадке", свои отношения звезды долго скрывали.